- Unica opțiune de civilizație și dezvoltare pentru Republica Moldova este integrarea în Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de catre președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, în cadrul Ședinței Solemne a Parlamentului României, dedicate Centenarului Unirii.…

- Lacrimi pe obraji și un gol imens in suflete. Asta se petrece in aceste momente in familia celebrei prezentatoare TV. “Un inger ce era pe pamant… Este descrierea perfecta pentru Ana. Un suflet mare și puternic. Speram cu toții ca acolo, sus sa iți gasești liniștea și pacea, sa ii veghezi pe cei ce te…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Christina Verchere, noua „regina” a OMV Petrom la București. Scoțianca a ieșit la o masa privata cu predecesoarea ei, Mariana Gheorghe, dar, apoi, amandoua au tremurat, la propriu. Șoferul a lasat-o pe „super-șefa”…

- CHIȘINAU, 23 mart — Sputnik. Scriitorul și ieromonah Savatie Baștovoi publica pe antiparenting.ro textul: „Unirea aceasta panglico-fora ar trebui sa apuna. Veniți în Basarabia, dragi frați români, veniți mai des!". Reproducem mai jos scrierea acestuia. Savatie Baștovoi:…

- Dupa zeci de roluri in teatru, cinematografie și emisiuni de televiziune, Eugen Cristea se prezinta mai nou ca bluesman și chitarist. In aceeași liga de artiști polivalenți precum colegii sai de la Teatrul National din București care se prezinta din ce in ce mai mult pe scena muzicala, este vorba de…

- Marcel Iures si Teatrul ACT Bucuresti revin pe scena Teatrului Colibri Craiova joi, 29 martie 2018, ora 19:00, cu spectacolul “Absolut!” dupa Ivan Turbinca de Ion Creanga, in cadrul Stagiunii Colibri.ACTul2, confirmare a parteneriatului dintre cele doua institutii, anuntat oficial ...

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.354 locuri de munca, in data de 20 martie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 7.529, Prahova…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Un client al McDonalds a fost atat de scarbit de ce a gasit intr-un restaurant incat și-a aruncat pranzul la gunoi. Tanarul de 26 de ani a facut publica descoperirea facuta in toaleta restaurantului, iar dupa ce totul s-a aflat, conducerea restaurantului a luat masuri! Descoperirea oripilanta a fost…

- Ne așteapta o saptamana foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente si ninsori, vant si temperaturi scazute intra in vigoare duminica dimineata, de la ora 8.00, urmand sa fie afectate 32 de judete si Capitala. Meteorologii spun ca vremea se va raci accentuat in toata tara. Va fi deosebit…

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a facut o noua premoniție ingrijoratoare. Ea și-a anunțat cititorii ca pe 21 martie va avea loc ceva important in Tenerife. In general, parapsiholoaga a avut doar premoniții catastrofale. Cei care cred in vorbele ei spun ca ea a știut de tragedia de la Colectiv, dar și…

- Un tanar de 26 de ani a fost prins de polițiști dupa ce s-a masturbat in fața unei școli din Titu, județul Dambovița. Perversul venise la iubita sa, din Uliesti, Petrecea ore intregi, zilnic, pe strazile din apropierea scolilor sau in locurile in care se jucau copiii. A venit din București și iși manifesta…

- Clubul CSM București mai da lovitura pe piața transferurilor. Dupa mutarile impresionante de la handbal sau rugby, și secția de tenis a reușit o performanța de laut in seama. Sorana Cirstea, locul 35 mondial, a intrat in familia CSM-ului și este ”tigroaica” cu acte in...

- Ana, micuța de doar cateva luni a vedetei Simona Gherghe, a facut primii pași, iar vedeta de la ”Acces Direct” s-a grabit sa se laude cu asta pe pagina de socializare. A primit multe aprecieri, dar și comentarii siropoase și de drag. ”Pfoaaa”, ”Drumuri bune, Ana!!!”, ”Mami, tati& comp. pentru voi exista…

- In urma cu cateva minute a avut loc un cutremur in București. A durat cateva secunde, dar s-a resimțit destul de tare. Anunțul pe care l-a facut Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In…

- Casa de Cultura a Studentilor cu sprijinul Ministerului Tineretului și Sportului, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena”, organizeaza duminica, 18 martie 2018, ora 19:00, concertul intitulat „RITUAL DE PRIMAVARA”. In cadrul evenimentului ii regasim pe Ianna Novac și Cvartetul Passione…

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Prognoza meteo 9 februarie. De la geci de iarna, trecem la tricouri! Și astazi, vremea se va menține calda și frumoasa. Se vor inregistra ridicate pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a zilei. Vantul va sufla slab si moderat. Prognoza meteo 9 februarie.…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Este cunoscut faptul ca lui Jean- Claude Van Damme ii place viața de noapte din București, el fiind vazut in repetate randuri petrecand in cluburile de pe malurile Damboviței. Se pare ca celebrul actor nu a scapat de bataie, s-a intamplat chiar de doua ori, iar Codin Maticiuc a marturisit adevaratele…

- Michaela Niculescu, cunoscuta sub numele de Mica, a incetat din viata la numai 32 de ani, pe 14 martie 2013, din cauza unei boli grave – ciroza . Mica a facut parte aproape 10 ani din echipa de tineri talentati de la Abracadabra, condusa de “Magicianul” Marian Ralea. Ea studiase la Oxford si la Viena,…

- Președintele Federației Europene de Judo spune, intr-un interviu acordat Realitatea TV, ca Romania are judokani cu inima mare pentru ca are tradiții minunate. SERGHEI SOLOVEYCHIK crede ca judokanii romani ar putea sa obțina cel puțin doua medalii la Jocurile Olimpice. Președintele Federației Europene…

- Joi, 1 martie, cand termometrele aratau -16 grade Celsius in București, doi barbați se plimbau la bustul gol prin Herastrau. Femeile care au trecut prin parc in dupa-amiaza zilei de ieri au avut parte de un altfel de marțișor. Indivizii s-au plimbat nestingheriți, ca intr-o drumeție pe munte in care…

- Drama fara margini din familia fostului fotbalist de Liga 1 se adancește și mai mult. Și asta pentru ca, in urma unor cercetari, am descoperit contul de Facebook al baiatului lui Florin Pancovici. Și, potrivit specialiștilor, adolescenții din zilele noastre se exprima mult mai bine și mai des in mediul…

- ȘCOLI INCHISE DIN CAUZA VREMII FEBRUARIE 2018. Romanie e sub cod portocaliu și galben de ger, ninsori și viscol, iar autoritațile au decis in unele județe inca de ieri sa inchida școlile, inclusiv București. Intre timp, și in alte instituțiile de invațamant din mai multe zone ale Romaniei s-a decis…

- Au aparut noi informatii despre studentul libian care si-a ucis iubita, pe pisica acesteia, dar si un vecin. Tanarul are 24 de ani este fiul unui oficial din Ambasada Libiei la Bucuresti, care ar urma sa-si incheie mandatul, potrivit Observator.tv.

- Moment emotionant in platoul emisiunii "Star Matinal de Weekend". La ultima editie in care Raru s-a mai aflat la carma emisiunii, prezentatorul anuntandu-si despartirea zilele trecute, colegii i-au pregatit o surpriza colosala simpaticului prezentator.

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge, conform prognozei speciale pentru Bucuresti, publicate de Administratia Nationala de Meteorologie. Astfel, incepand…

- Simona Ionela Groza, din localitatea Carja, s-a spanzurat in curtea interioara a unui magazin din centrul orasului Murgeni. Potrivit vremeanoua.ro, femeia suferea de depresie. Ea nu a lasat niciun bilet. Aceasta s-ar fi sinucis din cauza unei decepții pe plan sentimental. La descrierea profilului de…

- Cu onoruri militare, lacrimi si durere va fi condus astazi pe ultimul drum in aceasta viata, Plutonierul Major CONSTANTIN NICOLAE. Colegii din cadrul IJJ Buzau dar si de la IGJR Bucuresti vor oficia onorurile militare pentru inmormantare. Cand viata s-a sfarsit si moartea a pus linistea vesnica peste…

- La cererea publicului, Goran Bregovic se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta. Alaturi de muzicianul bosniac pe scena va urca si o trupa foarte indragita de…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) anunța ca, potrivit datelor furnizate de agentii economici, sunt inregistrate 31.680 locuri de munca, in data de 21 februarie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 10.000, Prahova – 2.477, Timis – 1.790, Sibiu…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- Petronela, fetița de 8 ani caruia parinții i-au refuzat tratamentul, a murit. Mara Banica este foarte trista dupa decesul fetiței. Jurnalista s-a implicat personal pentru ca cea mica sa fie operata. Petronela a fost operata, insa din nefericire pentru ea a fost prea tarziu. „Draga Petronela, de acolo…

- Alexandra Ușurelu va concerta pentru al treilea an consecutiv la Iași de ziua indragostiților! Concertul “Lumea, cum ai vrea sa fie” se va desfașura la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iasi, incepand cu ora 20:00. Multitudinea de concerte din toata țara și cele trei spectacole simfonice sold-out…

- Sorina Pintea, noul ministrul al Sanatații, a venit in platoul emisiunii ”100 de minute”, la Antena 3, unde a raspuns intrebarilor Alessandrei Stoicescu. La un moment dat, a avut loc un moment emoționat.

- Povestea unei femei din California, bona pentru un copil de trei ani, a facut inconjurul lumii.Parinții au fost cei care au ținut morțiș sa spuna tuturor intamplarea prin care au trecut alaturi de femeia care a devenit ”eroina” fiului lor.Cand bona a intrat in casa, primul lucru pe care l-a auzit a…

- "Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea individuala a unui jandarm aflat in dispozitivul de ordine publica, fac obiectul unei verificari interne. Se va analiza punctual acel moment, dar si intregul ansamblu de decizii si contextul operativ premergator acestuia, astfel incat sa…

- Directorul Teatrului de Comedie care, pe vremuri, vindeca inimile adolescenților, raspunzand unui munte de scrisori pentru revista, ne-a spus "Salut" și a inceput sa ne povesteasca despre marea sa dragoste - teatrul. Duminica, 21 ianuarie, incepand cu ora 12:00, il veți asculta in unul dintre cele…

- Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati anunta ca, sambata, 20 ianuarie 2018, incepand cu ora 11:00, are loc ceremonialul religios - militar prilejuit de inaugurarea monumentului "Aparatorii orasului Galati, 7/20 - 9/22 Ianuarie 1918". Evenimentul este dedicat implinirii a 100 de ani de la Batalia…

- Cațiva dintre strainii lui Dinamo au profitat din plin de ziua libera primita de la Vasile Miriuța inaintea plecarii in cantonamentul din Cipru. Romera Navarro, Luka Marici, Filipe Nascimento, Diogo Salomao, May Mahlangu și Jeremy Bokila au petrecut pana la 4:30 dimineața intr-un celebru club din București.…

- Luni, 15 ianuarie 2018, Ambasada Romaniei in Germania și Institutul Cultural Roman ”Titu Maiorescu” din Berlin organizeaza o seara literara cu dubla semnificație pentru acest an aniversar: omagierea lui Mihai Eminescu și marcarea Zilei Culturii Naționale. Evenimentul va avea loc in spațiile de reprezentare…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Zona Marii Negre beneficiaza de un plan de amenajare a spațiului maritim, realizat in colaborare de Romania și Bulgaria, prin intermediul unui proiect finanțat din fonduri europene și derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) in parteneriat…

- EMOTIONANT… Un drapel tricolor, cu o lungime de 100 de metri, a legat, in ultima zi din 2017, cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Sute de oameni din Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, Iasi, Vaslui, Barlad, Chisinau, Balti au pus umarul la desfasurarea…

- Mai mult teatru la microfon, de 1 ianuarie, pe frecvențele Radio Iași! Astazi, la ora 21.00, deschidem seria emisiunilor de teatru scurt pe anul 2018 cu gandul la un scriitor de manual: Ioan Alexandru Bratescu-Voinești. In prima zi a anului, se implinesc 150 de ani de la nașterea targovișteanului ajuns…

- Pana la scandalul Arsinel, practicile incorecte ale medicului Mihai Lucan au fost tinute sub tacere de autoritatile responsabile. „Am fost singurul nebun care spuneam lucrurile aceastea, pana cand un procuror din Bucuresti m-a crezut”, arata Emanuel Ungureanu, cel de la care a pornit dosarul DIICOT.

- Regal cu Fuego la Teatrul National din Bucuresti. Fuego suprinde. Asta e sigur. Și așa a fost și atunci cand a decis sa susțina concertul sau de colinde in București, chiar pe data de 25 decembrie, in prima zi de Craciun. Artistul a carui popularitate a crescut fulminant in ultimii ani, deși nu e difuzat…