FTSE despre promovarea Bursei de Valori Bucuresti: Recunoastem eforturile, dar ramane cum am stabilit

Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA va trebui sa vanda pe piata reglementata, in perioada 1 martie-31 decembrie 2019, 13,4% din productia programata pentru acest an, la un pret de 188,33 lei/MWh, fara tariful de transport, conform unui raport remis, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti, potrivit…

- "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, peste 87% dintre participanti anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni (comparativ cu valoarea actuala). Astfel, valoarea medie a anticipatiilor pentru orizontul de 6 luni este de 4,8055, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea…

- Scaderea puternica pe bursa, semnalata anul trecut, arata ca perspectivele economice din Romania trebuie sa ne ingrijoreze, spune Lucian Anghel, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), care considera ca Romania nu va avea o piata de capital eficienta daca nu vom avea un cadru de reglementare…

- Scaderea puternica pe bursa, semnalata anul trecut, arata ca perspectivele economice din Romania trebuie sa ne ingrijoreze, iar pentru a evita problemele ireversibile din economie, trebuie sa incetam sa mai gandim in tabere si enclave, a declarat, luni, intr-un eveniment de specialitate, Lucian Anghel,…

- ​Se spune ca piața are întotdeauna dreptate, iar scaderile de la finalul anului trecut semnaleaza perspectivele economice care ar trebui sa ne îngrijoreze, este de parere Lucian Anghel, președitele Bursei de Valori București (BVB), în cadrul Romanian Stock Market Summit."Am…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 19 februarie a.c., un mesaj in cadrul Galei de inaugurare a Anului Bursier 2019, desfasurate la Teatrul National Bucuresti. Mesajul a fost prezentat de catre domnul Cosmin Marinescu, Consilier Prezidential - Departamentul Politici Economice si…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a incheiat anul 2018 cu o scadere de 4,77% a indicelui BET, principalul indice al pietei de capital locale care include cele mai tranzactionate 15 companii, conform unui comunicat al BVB."Piata de capital din Romania a incheiat anul trecut in teritoriu negativ…

- Indicatorul de Incredere Macroeconomica al CFA Romania a scazut in decembrie 2018, fata de luna anterioara, cu 15,6 puncte, pana la valoarea de 28,7 puncte, in timp ce, fata de aceeasi luna a anului anterior, acesta a pierdut 12,3 puncte. Indicatorul conditiilor curente a scazut fata de luna…