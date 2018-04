Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Libertatea, despre pacalelile de 1 aprilie. In ziua in care poți sa cazi prada cel mai ușor farselor puse la cale de prieteni, rude sau colegi, Cezar Laurențiu Cioc iți explica diferența dintre pacaleala inofensiva și conceptul modern de manipulare și dezinformare, prin știri false propagate…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a precizat, vineri, pe Facebook, ca aprecieaza desecretizarea protocolului din 2009 dintre SRI si Parchetul General. El a precizat ca va aprecia, insa, si continuarea desecretizarilor. “Apreciem desecretizarea Protocolului SRI – Parchetul General – adevarul trebuie…

- Alexander Adamescu, fiul lui Dan Adamescu, a fost arestat preventiv in cursul lunii martie in Marea Britanie dupa ce o instanța londoneza a constatat ca acesta ar fi folosit acte false in timpul judecarii procesului de extradare, potrvit unor surse judiciare citate de Libertatea.ro. Adamescu jr.…

- Perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, insa exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie…

- Vladimir Putin a fost reales duminica pentru un al patrulea mandat la presedintia Rusiei, cu 76,6% din voturi, potrivit rezultatelor publicate luni. Putin se afla de peste 18 ani la putere, in calitate de președinte sau premier, iar consolidarea puterii apare intr-un context foarte tensionat in relația…

- Comisia Europeana se pregateste sa introduca "taxa digitala" pe veniturile realizate in Uniunea Europeana de marile companii americane din sectorul tehnologiei, cum sunt Google, Facebook si Apple,...

- In cea mai saraca tara din Uniunea Europeana, afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. H&M, Zara, C&A si Pepco sunt principalii actori intr-o piata de fashion evaluata la aproape 5 miliarde de euro, afirma expertii de la KeysFin, intr-un…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca „procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului CSM, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii”. „O regula elementara ! Procedura de evaluare a procurorilor…

- Facebook anunta in octombrie ca face un test in sase tari, inclusiv Serbia si Slovacia, pentru a imparti News Feed-ul in doua sectiuni: una cu postari de la prieteni si alta cu postari de la diverse pagini la care utilizatorul a dat Like. Vestea a fost rea pentru publisherii care depind de traficul…

- Tanarul care a comis un dublu asasinat in București, in noaptea de cambata spre duminica, se numește Ahmed Otman și este cetațean libian, fiu al unor diplomați care au fost la post in București. Pe contul de Facebook, Otman se prezinta ca un fan al autoturismelor BMW și pare a avea preocupari normale…

- “Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, așa cum Romania nu ar fi completa fara respectarea valorilor UE”, este mesajul oficial al Comisiei Europene, transmis, miercuri seara, dupa intalnirea dintre președintele Comisiei, Jean Claude Juncker și premierul Viorica Dancila. De altfel, in conferința…

- Companiile mari de tehnologie precum Facebook, Snapchat, Twitter sau Google au ajuns sa domine „piata atentiei” si sa controleze veniturile din publicitate, fortand astfel organizatiile de stiri sa-si regandeasca activitatea, se arata intr-un studiu publicat de Universitatii din Columbia, SUA. Marile…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, va prezenta raportul despre activitatea DNA și va face propunerea “concreta” legata de Laura Codruța Kovesi joi, la ora 18.00, la Ministerul Justiției. Anunțul a fost facut luni de ministrul justiției, pe contul sau de Facebook. “Raport privind activitatea manageriala…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Grupul de Investigații Politice (GIP) a prezentat, joi, pe contul de Facebook, o sinteza a catorva dintre cele mai flagrante minciuni spuse de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in conferința de presa susținuta miercuri seara. Intr-un scurt film, GIP demonteaza cu argumente și documente neadevarurile…

- Intervenție ca in filme a pompierilor bucureșteni care au reușit sa salveze de la sinucidere o tanara care amenința ca se arunca de la balconul aflat la etajul șase al blocului in care locuiește. Ca urmare a anunțarii evenimentului la numarul de urgența 112 in cursul serii trecute, in strada Constantin…

- Fostul ministru al justiției, Raluca Pruna, sugereaza, intr-o postare pe Facebook, ca Tudorel Toader va veni din Japonia și va propune revocarea Laurei Codruța Kovesi din cauza exercitarii necorespunzatoare a atribuțiilor manageriale. Raluca Pruna, membra a echipei ce susține Platforma Romania 100,…

- Șeful Comisiei parlamentare pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca fostul prim adjunct al directorului SRI, Florian Coldea va fi audiat de membrii comisiei. Manda a precizat, luni, la Parlament, ca a avut o discuție cu Florian Coldea, iar acesta a spus ca vrea sa vina…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat, luni, pe contul sau de Facebook, un atac la adresa DNA, care a publicat, intr-un comunicat de presa, probe dintr-un dosar in lucru, incalcand astfel legislația penala. “(…)la inregistrarile evident reale ale “inculpatului” Vlad Cosma a raspuns si DNA cu alte inregistrari…

- Fostul internațional Ionuț Lupescu va candida la președinția Federației Romane de Fotbal, a anunțat duminica soția sa Flori Lupescu, pe Facebook. ”M-am hotarat sa intru in aceasta lupta fiindca foarte multa lume mi-a cerut sa facem ceva pentru fotbalul romanesc. In zilele urmatoare voi face și o conferința…

- Fost consilier al ministrului afacerilor interne, Valentin Riciu, a postat, pe contul sau de Facebook, documentele care dovedesc ca dosarele in care era cercetat au fost clasate. El a primit deciziile de clasare din partea procurorilor la cateva zile dupa ce a anuntat ca a demisionat din funcția de…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. In opinia sa, tara noastra a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale,…

- Like-urile date de un judecator, pe Facebook, pot fi privite și ca antepronunțare, atrage atenția jurnalista Adina Anghelescu – Stancu, intr-un editorial publicat pe “Lumea Justiției”. Jurnalista explica și motivele pentru care un like al magistratului Ana Maria Tranca, de la Curtea de Apel București,…

- Facebook va pune accentul pe informatiile locale difuzate in fluxul de stiri al utilizatorilor, modificare operata initial in SUA, apoi in alte tari, pentru a limita dezinformarea, transmite AFP.

- Noul premier, Viorica Dancila, a renunțat, așa cum anunța inca de acum o saptamana, la lucratorii Serviciului de Protecție și Paza. Aceeași decizie au luat-o de altfel toți miniștrii. Luni seara, imediat dupa ce a ajuns la Palatul Victoria, Viorica Dancila a renunțat la serviciile SPP (Serviciul de…

- Un tanar a murit sambata noaptea, in urma unui accident de circulatie produd in Tihau, județul Salaj, dupa ce soferul masinii in care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, in timp ce era urmarit de politisti. Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor. Din funcția de presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat, Teodorovici a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018. Imediat dupa nominalizarea oficiala…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Durere fara margini in familia unei tinere mamici din Buzau, care s-a sinucis, miercuri seara, inghițind un pumn de pastile. Diana avea 23 de ani și era mamica unei fetițe de un an. Site-ul Știri de Buzau a scris pe larg despre drama familiei Merișan. Apropiații au aflat despre tragedie chiar de pe…

- Jandarmeria Romana a postat, duminica seara, pe contul de Facebook al instituției, mai multe fotografii cu protestatari cu fețele acoperite, suspectați ca au incercat sa provoace panica și sa genereze violențein timpul manifestației de sambata seara. Fotografiile sunt insoțite de un mesaj prin care…

- Jandarmeria Capitalei face verificari referitoare la un incident petrecut, sambata seara, in Piața Universitații, cand un protestatar ar fi fost lovit cu pumnul de un jandarm. „Imaginile aparute in spațiul public, care prezinta acțiunea individuala a unui jandarm aflat in dispozitivul de ordine publica,…

- Scopul filtrelor instituite in zona exterioara Pietei Universitatii este unul preventiv pentru a descuraja eventuale acte de tulburare a ordinii publice, precizeaza Jandarmeria Romana, sambata, intr-o postare pe Facebook. Potrivit autoritatilor, astfel de masuri se iau de multe ori cu ocazia unor manifestari…

- In plin protest in capitala Romaniei, miliardarul filantrop George Soros lanseaza o previziune la adresa Uniunii Europene. Soros este de parere ca Uniunea Europeana se afla in pragul destramarii. Intr-o declaratie acordata celor de la Financial Times, afaceristul a apreciat ca problemele cu care se…

- Absolvenții claselor a XII-a sunt obligați sa susțina probele de competențe ale Bacalaureatului din acest an in luna februarie. In caz contrar, nu vor mai avea dreptul sa participe la probele scrise din luna iunie. Asta, deși nu a existat comunicare publica, singurele anunțuri in acest sens fiind facute…

- Procedura prin care Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier a reprezentat o premiera pentru Comitetul Executiv National (EXxN) al PSD, a declarat, marti, presedintele partidului, Liviu Dragnea. “Am avut sedinta CExN, in urma deciziei de aseara (luni seara – n.r.), pentru a discuta…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- Președintele Tineretului Social Democrat, Gabriel Petrea, susține, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca PSD trebuie sa pastreze actuala guvernare, pentru ca partidul nu-și permite sa faca „schimbari o data la sase luni”, „pentru ca parem neseriosi si amatori”. Gabriel Petrea transmite o…

- In timp ce ministrul apararii, Mihai Fifor, și vicepremierul Paul Stanescu – prin intermediul organizației PSD Olt pe care o reprezinta – par sa se fi poziționat de partea majoritații liderilor locali care au cerut convocarea urgenta a CEx, ministrul turismului, Mircea Titus Dobre, și cel al transporturilor,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament, dupa despartirea de Adidas, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ”Dragi prieteni, in ceea ce priveste noul partener tehnic, de imbracaminte, doresc…

- Facebook vrea sa revina la scopul pentru care a fost creat. Vor fi tot mai puține știri si anunțuri publicitare Facebook va opera modificari in modul de functionare al fluxului de stiri, continutul media, de afaceri si cel publicitar urmand sa fie "umbrit" de subiecte care au potentialul de a starni…

- Dialogul dintre ministrul de interne Carmen Dan și premierul Mihai Tudose a fost adus de cel din urma la faza de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, deși ministrul a ales calea comunicarii instituționale publice. Mai mult, premierul se afunda intr-o explicație penibila. Dupa ce, joi…

- Mugur Ciuvica a reacționat foarte dur dupa ce premierul Mihai Tudose a decis sa nu-l demita pe șeful Poliției Romane, Bogdan Despescu. In acest sens pe pagina de Facebook a Grupului de Investigații Politice a fost postat un scurt colaj, care ii infațișeaza in fotografii, in ordine pe polițistul pedofil,…

- Fostul premier, Dacian Cioloș, intra și el pe lista politicienilor care nu stapanesc limba romana, printr-o postare pe pagina sa oficiala de Facebook. Cioloș dovedește ca nu cunoaște bine conjugarea verbelor, folosind verbul „a inșela” intr-o forma greșita destul de frecvent intalnita. „Daca oamenii…

- Fostul ministru al justitiei, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a scris, in ultima sa postare pe Facebook, ca in anul Centenarului ar prefera un presedinte mediator, nu jucator, afirmand ca ar fi preferat ca Iohannis sa invite membrii Comisiei speciale pentru a discuta despre Legile Justitiei. ”Prima…