- Unii membri ai echipajului de la bordul submarinului de cercetari rusesc de mare adancime, care a fost devastat de un incendiu la inceputul acestei saptamani in timpul unei misiuni in Marea Barents, au reusit sa supravietuiasca, a indicat miercuri armata rusa, citata de dpa. ''14 marinari au…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept ''o mare pierdere'' moartea a 14 marinari intr-un incendiu care s-a produs marti la bordul unui submarin de cercetari al armatei ruse, cerand declansarea unei anchete asupra acestei tragedii, informeaza AFP. "Este o mare pierdere pentru…

- Incidentul a avut loc luni, in zona Severomorsk (Murmansk), in apropiere de Marea Barents. Un incendiu a izbucnit la bordul unui submarin de cercetare, fiind stins de echipaj. Cel putin 14 membri ai echipajului au murit intoxicati cu fum, a transmis Ministerul rus al Apararii, citat de agentia Sputnik…

- Cand s-a produs tragedia, nava se afla la Severomorsk, in regiunea Murmansk unde se afla cea mai mare baza a Flotei de Nord, potrivit bbc.com. Autoritatile implicate au deschis o ancheta asupra acestei tragedii, informeaza presa rusa si ministerul. Un submersibil este o nava care se…

