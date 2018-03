FT: Romanii vor putea comanda mancare prin Uber, in curand

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Adrian SEVERIN Cu exceptia persoanelor care tin de domeniul patologicului (deopotriva mental si comportamental), precum Monica Macovei, in Romania nu exista nimeni care sa afirme cu subiect si predicat ca legatura dintre Schengen si MCV este corecta. Nici macar Comisia Europeana nu sustine aceasta.…

- Peste 50% dintre romani au incredere Parlamentul European, spre deosebire de 21% care cred in Guvernul tarii, arata concluziile raportului national pentru Romania, ce face parte din studiul Eurobarometru standard 88. Doi din trei romani (66%) sunt optimisti in legatura cu viitorul Uniunii…

- 4 martie 1977, ora 21:22:22. Un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter si cu o durata de circa 56 de secunde zguduia Romania. Bilantul? 1.570 de victime, majoritatea in Bucuresti, 11.300 de raniti si aproximativ 35.000 de locuinte prabusite in toata tara. In 2017, cu

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7 al Tratatului UE, deoarece nu exista nicio amenintare sistemica fata de statul de drept. "Nu exista nicio relatie intre MCV si Articolul 7. Nu exista…

- Frații Moroșanu au fost eliminați de la Asia Express, de catre Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu. Catalin și Claudiu au marturisit ca au trait cea mai intensa experiența. Lora și iubitul ei, Ionuț Ghenu, i-au eliminat in ediția de marți seara, pe Catalin Morosanu si fratele lui, Claudiu. „Asta este, nu-i…

- Uber lanseaza in plin viscol serviciul UberGreen in București, cu mașini 100% electrice, fara emisii de carbon. Capitala este primul oraș din estul Europei care are parte de noul serviciu. Acesta demareaza cu 20 de mașini Renault Zoe și iși propune ca cel puțin 10.000 de bucureșteni sa il utilizeze…

- Statisticile ultimilor ani arata o migrare puternica a locuitorilor din Bucuresti catre cartierele marginase ale metropolei sau catre comunele din jur. Decizia este luata, de cele mai multe ori, din dorinta de mai mult spatiu, de mai multa liniste si de mai multa natura. Din pacate, multi dintre cei…

- Ambasada Federației Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu ușurința au cules și au reprodus in masa o stirea falsa, lansata de așa-zisul Serviciu de securitate al Ucrainei (SBU), care, dupa cum știe bine toata lumea, are mai mult de 10 de ani de cand este o instituție…

- În România sunt anunțate manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a șefei DNA Laurei Codruta Kövesi. Manifestațiile, organizate prin rețelele de socializare, vor avea loc la București si în alte orase din România: Cluj, Sibiu,…

- Manifestații pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in fața monumentului dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Alba Iulia, dar și in București si in alte orase, precum Cluj-Napoca, Sibiu, Arad, Ploiesti,…

- Imagini de la accidentul din Cozmești in care au murit doi soți au fost surprinse de camerele de supraveghere instalate in zona. Cuplul nu a avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata pe calea ferata de trenul InterRegio Suceava – Bucuresti. In imagini se observa…

- „Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta efectiv impotriva coruptiei sunt elemente fundamentale pentru o Romanie puternica in cadrul UE, asa cum au reamintit si presedintele CE, si prim-vicepresedintele…

- Mai mult de 10% din totalul rezervarilor turistilor romani pentru vacanta de vara, fie ca e in tara sau strainatate, se fac in cele patru zile ale targului de turism care are loc in fiecare an in februarie sau martie la Bucuresti.

- Mark Zuckerberg, fondatorul rețelei Facebook, este cel care a facut ca expresia “Mare e gradina Domnului” sa capete și mai mult adevar. De-a lungul vremii, de cand cu toții avem un cont pe aceasta rețea de socializre, observam ca oamenii se aprind repede. Fie ca e vorba de romani sau de straini. E locul…

- Lazio știe una și buna: joaca impotriva Stelei. Ii da in judecata Talpan pe italieni pentru ca au scris ”Steaua” pe bilet? Lazio a scos la vanzare biletele pentru returul de joi, 22 februarie, de pe stadionul „Olimpico”. Pe acestea scrie clar: Lazio – Steaua. Romanii care doresc sa mearga la retur pot…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii miniștrilor apararii din statele membre NATO a fost dedicata posturii de descurajare și aparare, miniștrii aliați ai apararii abordand atat stadiul implementarii acesteia, cat și perspectivele pentru Summitul NATO programat in luna iulie, la Bruxelles. Ministrul roman al…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 3 kilometri, mai arata reprezentantii Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Vineri seara, la ora 22.22 un alt cutremur tot de 2,7 pe Richter s-a produs in zona județului Buzau. Seismul s-a produs, de aceasta data, la…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a reiterat miercuri, in plenul Parlamentului European la Strasbourg, apelul Comisiei Europene ca Parlamentul Romaniei sa deschida dezbaterea privind modificarile la legile justitiei in linie cu recomandarile Bruxellesului si sa obtina un consens si…

- Ridicarea vizelor de intrare in Canada de la 1 decembrie 2017, a determinat o creștere a numprului de romani ae vor sa calatoreasca peste Ocean. Potrivit bunei analize a motorului de căutare momondo.ro, interesul românilor de a călători în Canada în 2018 a crescut cu…

- Ca urmare a anunțului ca Parlamentul European va discuta in ședința plenara din 7 februarie 2018 amenințarile la adresa statului de drept din Romania ), mișcarea civica Inițiativa Romania a trimis tuturor europarlamentarilor, dar și Comisiei Europene un raport cuprinzator privind evenimentele care au…

- Numarul autoturismelor, in crestere Parcul auto national din România a ajuns la finalul anului trecut la peste 7,6 milioane de unitati, în crestere cu circa 9 % fata de 2016. Potrivit datelor Directiei Permise si Înmatriculare, din totalul autovehiculelor înregistrate…

- Deputata PSD, Natalia Intotero, propusa ministru pentru Romanii de Pretutindeni in Guvernul Dancila, s-a nascut in 14 ianuarie 1976, la Brad, judetul Hunedoara, si este casatorita. Ea si-a facut debutul in politica in 2009, cand a detinut functia de secretar de stat la MAE, ocupand ulterior acelasi…

- Numarul anunturilor pentru locuri de munca in domeniul financiar a crescut cu 59%, cele mai multe posturi fiind disponibile pentru contabil, economist si director economic, arata o statistica intocmita si publicata recent de o platforma de recrutare online. Potrivit datelor centralizate, orasele…

- Pentru a celebra Mica Unire, care a avut loc in anul 1859, zeci de romani, de toate varstele, s-au prins, miercuri, in hora la Gara de Nord din Bucuresti, impulsionati de naistul Nicolae Voiculet si luati la dans chiar de tenismenul Ilie Nastase. Romanii s-au prins in Hora Unirii pe peronul Garii de…

- Romanii s-au revoltat sambata seara. Zeci de mii de oameni au protestat atat in Bucuresti, cat si in provincie fata de modificarile legilor justitiei aduse de coalitia PSD-ALDE. In Capitala a avut loc cea mai ampla manifestatie. Piata Universitatii s-a umplut, aproape 70.000 de oameni manifestand…

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Protestul din Piata Constitutiei din București s-a incheiat aseara in jurul orei 23, iar traficul a fost reluat in fata Palatului Parlamentului. In Capitala și majoriatea marilor orașe din țara au fost prezenți mai bine de 80.000 de protestatari.

- Mai multe arme albe au fost gasite de jandarmi abandonate in zona Piaței Universitații din București, acolo unde se desfașoara protestul impotriva legilor justiției. Dupa ce forțele de ordine au instituit un cordon la stația de metrou Piața Universitații, blocand mai mulți manifestanți sa ajunga la…

- Circa 15.000 de persoane protestau sambata seara in Piața Universitații din București fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale. Piața Universitații a fost ocupata de manifestanți, anterior existand incidente in anumite sectoare din piața cu jandarmii. Proteste au loc și la Timișoara…

- Un amplu protest se anunța astazi la București. Romani din toate colțurile Romanie se strang in capitala pentru a manifesta impotriva legilor justiției, votate de Parlament. Mobilizarea s-a facut pe rețelele de socializare, iar organizator este societatea civila. La protest au anunțat ca se vor alatura…

- Absolvenții pot beneficia de prima de inserție de 1.500 de lei din 2018. Pentru a putea beneficia de acești bani, ei trebuie sa fie inregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de munca și sa se incadreze in munca in termen de 60 de zile de la absolvire. ANOFM transmite, intr-un comunicat, ca, potrivit…

- Cele mai cautate destinații de vacanța in 2018. Spania și Italia se numara printre țarile pe care romanii vor sa-și petreaca vacanța. Spre deosebire de ultimii ani, durata de relaxare este acum mai scurta, cei mulți dintre turiști optand pentru city-break-uri și vacanțe de cel mult șapte zile. La mare…

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Mii de oameni din toata țara sunt așteptați la un protest de amploare fața de modificarea legilor justiției și a Codurilor penale, în aceasta seara, în București, urmând sa se adune în Piața Universitații, apoi sa plece în marș catre Palatul Parlamentului, cu opriri la…

- Romanii isi cer scuze pentru primirea fara respect a premierului japonez. Romanii si-au cerut scuze premierului japonez Shinzo Abe, pe pagina de Facebook a Ambasadei acestei tari la Bucuresti, pentru ”lipsa de curtoazie” a autoritatilor din Romania, dupa ce oficialul nipon si-a anulat vizita la Palatul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, cu prilejul vizitei premierului Japoniei la Bucuresti, ca Romania a condamnat ferm actiunile provocatoare ale Coreei de Nord. Seful statului spera ca eforturile comunitatii internationale sa duca la solutionarea durabila a acestei probleme. "Dupa…

- Participarea secretarului de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba, la cea de-a saptea runda a Dialogului Strategic romano-polonez pe teme de securitate Secretarul de stat pentru afaceri bilaterale si strategice in spatiul euro-atlantic, George Ciamba,…

- Primarul din Buzau, despre scandalul din PSD. Edilul Constantin Toma a lansat, duminica, un apel catre conducerea Partidului Social Democrat „sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii”. Constantin Toma, primarul din Buzau,…

- E doliu intre scriitorii romani! Poeta și scriitoarea, Elisabeta Ianos, fiica marelui scriitor Eusebiu Camilar, a incetat din viata la varsta de 76 de ani. Elisabeta Isanos s-a nascut pe data de 8 iulie 1941, la Bucuresti, si are o opera extrem de vasta.Vezi și: Cum sa ai grija de cel mai…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Gigel Frone a cantat de sarbatori, printre rafturile unui magazin de flori și cadouri non-stop, pentru ambianța și pentru a atrage clienți. Lansat și afirmat la ”Romanii au talent”, concurs unde, in 2002 a ajuns pana in semifinala, pentru cantarețul ambulant popularitatea dobandita grație Pro Tv-ului…

- Gigantul american Uber, care este prezent si in Romania de aproximativ doi ani, a fost acuzat ca opereaza o echipa specializata in furtul de secrete comerciale, care ar fi ajutat compania sa evite controlul autoritatilor, conform afirmatiilor unui fost angajat, potrivit The Wall Street Journal.…

- MANDRIE?… Statisticile spun ca vasluienii nu sunt cei mai prost platiti din tara, acestia fiind peste codasii din judetul Teleorman. Conform informatiilor prezentate de Institutul National de Statistica, judetul nostru se afla pe pozitia 32 din cele 40 de judete din tara, plus municipiul Bucuresti,…

- "Romanii cinstiti au nevoie de ajutor din partea guvernelor occidentale. Ambasada Statelor Unite la Bucuresti s-a exprimat clar in favoarea statului de drept, la fel si sapte ambasadori ai unor tari membre UE. Dar Parlamentul Romaniei ar trebui sa auda asta direct de la lideri precum Angela Merkel sa…

- Mulți dintre noi am face orice sa aflam cat mai repede ce ne-a pus Moșul sub brad, insa de peste 40 de ani, un barbat refuza sa deschida cadoul oferit de iubita lui. Și spune ca nu are de gand sa o faca nici in perioada urmatoare. Adrian Pierce se incapațaneaza sa nu afle ce cadou i-a facut de Craciun,…

- Unde isi petrec romanii Craciunul si Revelionul. Cat costa o vacanta exotica Numarul turistilor romani care aleg sa mearga in vacanta de Craciun si Revelion creste in acest an cu 20-30% fata de anul trecut, consultantii in turism si touroperatorii estimand ca in acest an circa 300.000 de turisti vor…

- Solstitiul de iarna este unul dintre cele patru mari momente astronomice ale anului. Solstitiul de iarna reprezinta ziua cea mai scurta si noaptea cea mai lunga. Ca in fiecare an, acesta are loc pe 21 decembrie. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii astronomice este…

- De ce aceasta senzație? Pana la urma, Romania e o republica, iar monarhia nu mai are vreo șansa sa revina (lucru acceptat de altfel, cu eleganța, chiar și de catre Regele Mihai). Cei mai mulți dintre oamenii care au suferit acum la moartea fostului rege nu ar fi de acord cu o revenire a regalitații,…

- Rata anuala a inflației a urcat la cel mai mare nivel din august 2013, anunta Institutul National de Statistica. A fost 3,2% in noiembrie, in conditiile in care ouale au condus topul scumpirilor in noiembrie fata de octombrie, cu o crestere de 29,21%. Iar in medie, preturile alimentelor au crescut cu…