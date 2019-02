Stiri pe aceeasi tema

- Companii specializate in tehnologii agricole depun eforturi pentru reglementarea noilor metode de editare genetica, in scopul eliminarii unor boli care afecteaza plantele si sistemul alimentar, dar criticii sunt preocupati de impactul asupra mediului si sanatatii, scrie cotidianul Financial Times.

- Ziua mondiala a leguminoaselor a fost initiata de Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) pentru a recunoaste importanta acestor plante ca surse de alimentatie la nivel mondial, scrie Agerpres. Obiectivul marcarii acestei zile este de a face cunoscute ...

- Folosind instrumentul de editare genetica CRISPR, Nikolay Kandul, Omar Akbari si colegii de la UC San Diego si UC Berkeley au elaborat o metoda de alterare a genelor esentiale care controleaza fertilitatea insectelor.

- Un cercetator de la University of Wisconsin-Madison si colaboratorii sai de la University of California si San Francisco au folosit tehnica de editare genetica CRISPR pentru a studia ce gene sunt vizate de anumite antibiotice, oferind indicii cu...

- Retail&Agrobusiness Pascal Robin, country chairRomania & Moldova. Sanofi: Piata farmaceutica creste, dar sunt multe lucruri de facut. Este nevoie de resursa umana care sa aiba grija de oameni, de infrastructura si de investitii Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Georgiana Mihalache …

- Cercetatorul He Jiankui, care locuieste in orasul Shenzhen, spune ca genele celor doua fetite chineze au fost modificate pentru ca ele sa nu poata fi infectate cu HIV, potrivit unui mesaj video publicat duminica pe platforma online YouTube, potrivit Agerpres. Fetitele, care au primit prenumele…

- Comisia Europeana va revizui modul de reglementare a produselor derivate prin inginerie genetica. Astfel, UE incearca sa ramana ”campioana siguranței alimentare”, dar sa nu piarda competiția globala in domeniul economic , al inovarii

