Increderea cetațenilor in guvernele iliberale ale Ungariei, Poloniei și Turciei este in creștere, in ciuda declinului standardelor democratice din aceste țari, arata un nou raport. In studiul sau privind 41 de țari industrializate, publicat marți, Bertelsmann Stiftung afirma ca explicația acestor tendințe din Ungaria, Polonia și Turcia este aceea ca "valorile democratice fundamentale nu sunt suficient ancorate in conștiința politica a unei parți considerabile a societații.", potrivit Financial Times , citat de Rador.