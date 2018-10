Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca situatia granitei irlandeze este in continuare o problema si a facut apel la prim-ministrul britanic, Theresa May, sa vina cu „propuneri concrete“, scrie BBC.

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat ca este convins ca Uniunea Europeana si Marea Britanie pot ajunge la un compromis in privinta Brexitului, scrie Reuters conform News.ro . „Desi inteleg logica negocierilor, raman convins ca un compromis, care ar fi bun pentru toata lumea, inca…

- CHIȘINAU, 21 sept — Sputnik. Înaintea summitului, politicienii și comentatorii nu se așteptau ca la reuniunea informala a liderilor europeni,k care s-a desfașurat la Austria, sa fie facuti mari pasi în procesul de negocieri, dar pare sa fi fost semnificativa, deoarece a marcat…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a crescut presiunea asupra Theresei May, respingand planul guvernului britanic si avertizand ca se va ajunge la o criza in discutiile pe tema Brexit daca ea nu va prezenta o solutie pentru frontiera irlandeza pana in octombrie - termen limita pe care premierul…

- 'Am convenit astazi cu nu poate exista niciun compromis in privinta pietei unice (europene)', a afirmat cancelarul german, intr-o conferinta de presa la finalul summitului european informal desfasurat miercuri si joi la Salzburg, in Austria. Cancelarul a subliniat ca Marea Britanie nu…

- Un summit european extraordinar consacrat Brexitului ar putea sa fie necesar – in noiembrie – pentru a se ajunge la un acord de divort in timp util, apreciaza presedintele Consiliului European Donald Tusk intr-o scrisoare adresata Celor 28, publicata marti, relateaza AFP. Cei 28 de sefi de stat si de…

- Partidul Laburist britanic (de opozitie) este decis sa voteze impotriva oricarui acord convenit de premierul Theresa May cu privire la Brexit, a declarat parlamentara laburista Emily Thornberry, transmite vineri Reuters Intr-un interviu pentru cotidianul Financial Times, Thornberry a estimat ca lipsa…

- Dupa "Cartea alba" a Theresei May pentru Brexit, Varșovia se apropie de Londra și sparge frontul unificat al europenilor. Pana in prezent, cei 27 de europeni au prezentat un front unit impotriva Marii Britanii in negocierile pentru Brexit. Polonezii sunt primii care se desolidarizeaza de evaluarea generala…