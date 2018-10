Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura militara a Ucrainei investigheaza de putin timp clinica „BioTexCom" si pe seful acesteia, Albert Tochilovskyi, pentru trafic cu nou-nascuti. Dosarul este instrumentat de Procuratura Militara, deoarece multe mame-surogat proveneau din teritoriile ocupate Lugansk si Donetk. Clinica „BioTexCom"…

- Exercitii militare romano-ucrainene in Marea Neagra În Marea Neagra vor avea loc, astazi, exercitii militare româno-ucrainene. Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, corveta "Contraamiral Horia Macellariu" va participa la o serie de exercitii pe mare, în comun…

- Autoproclamatele republici populare Donetk si Lugansk din estul prorus al Ucrainei au anuntat vineri convocarea de alegeri generale pentru data de 11 noiembrie in ambele entitati, nerecunoscute de comunitatea internationala, informeaza EFE si Interfax. In noiembrie se implinesc patru ani de…

- Liderul separatistilor prorusi din estul Ucrainei a fost ucis într-o explozie, la Donetk. Aleksandr Zaharcenko se afla într-o cafenea din centrul orasului, când a fost ucis. În incident a fost ranit si ministrul separatist al Finantelor. În vârsta de 42…

- Autor: Adrian SEVERIN S-au intalnit undeva langa Berlin. Invingatorul celui de al Doilea Razboi Mondial – Germania, reprezentata de Angela Merkel – și invingatorul Razboiului Rece – Rusia, reprezentata de Vladimir Putin. Nu, nu este nici o greșeala. In ciuda aparențelor și a prejudecaților noastre,…

- 'Vrem sa reamintim despre prima agresiune militara, din istoria europeana postbelica, a unei tari impotriva unui stat suveran si ocuparea teritoriului sau, care continua si astazi', a adaugat Czaputowicz. In acest context, el a evocat 'vizita istorica' la Tbilisi, in august 2008, a…

- Ca parte a celei mai recente acțiuni pentru contracararea influenței autoritaților de la Moscova in Ucraina, Pentagonul a anunțat vineri ca va acorda Ucrainei 200 de milioane de dolari sub forma de asistența de securitate.

- Propuneri ”concrete” in vederea solutionarii conflictului in estul Ucrainei au fost ”discutate” de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului lor la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, relateaza AFP. ”Aceasta problema a fost discutata, propuneri concrete au fost…