Mediile de afaceri ar trebui sa se pregateasca pentru situatii de criza care pot avea ca efect agresiuni din partea statelor, comenteaza cotidianul Financial Times, recomandand participarea companiilor la exercitii militare, astfel incat sa deprinda modalitati de contracarare a riscurilor. “Echipajul navei britanice Stena Impero, capturata in iulie de Gardienii Revolutiei din Iran in Stramtoarea Hormuz, stia ce sa faca in cazul unui atac al piratilor. Capturarea de catre fortele armate ale altei tari este un alt aspect. Companiile sunt acum o tinta convenabila pentru agresiuni lansate de natiuni…