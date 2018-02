FT: Cele patru mari obstacole in calea cresterii bugetului UE Ele sunt cele patru tari carcotase care stau in calea visului UE de a avea un buget comun mai mare dupa Brexit: Austria, Olanda, Danemarca si Suedia - cei "patru adepti ai austeritatii" Europei - se impotrivesc cu tarie in timp ce Bruxelles-ul se pregateste pentru runda cea mai sangeroasa de negocieri bugetare. O omisiune notabila in frontul impotriva generozitatii UE este Germania. Berlinul - cel mai mare contributor la finantele comune ale Europei - este atasat in esenta unei sporiri a fondurilor pe care le acorda bugetului UE, conform acordului preliminar de coalitie, scrie Financial Times… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Merkel a lasat clar sa se inteleaga ca viitorul UE va fi prioritatea viitorului ei mandat de cancelar, daca membrii Partidului Social-Democrat vor aproba noua coalitie cu crestin-democratii.''Avem nevoie de un nou inceput pentru Europa'', a spus ea in fata camerei inferioare a parlamentului…

- Norvegia se mentine lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang, dupa 13 zile de la debutul acestora, cu 13 medalii de aur, 11 de argint si 9 de bronz (total 33 medalii). Pe locul 2 se afla Germania, cu 12-7-5 (total 24), podiumul fiind completat de Canada, cu 9-5-7…

- Primavara vrajbei noastre in alegerile din Uniunea Europeana. Despre Italia, Ungaria și nu numai Puncte cheie: Mulți ne-am temut de anul electoral 2017, dar nu a fost pâna la urma un an rau în politica Uniunii Europene. Sau, ma rog, putea ieși mult mai prost pentru…

- JOCURILE OLIMPICE DE IARNA 2018: Bob:Bob-2 (masculin)Aur: Germania (Francesco Friedrich, Thorsten Margis)Aur: Canada (Justin Kripps, Alexander Kopacz)Bronz: Letonia (Oskars Melbardis, Janis Strenga, Daumants Dreiskens)Patinaj viteza:500 mAur: Havard…

- Norvegia a preluat conducerea in clasamentul pe medalii de la Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, duminica, dupa a zecea zi de competitii, cu 9 medalii de aur, 9 de argint si 8 de bronz. Germania ocupa acum locul al doilea, cu 9-5-4, podiumul fiind completat de Olanda, cu 6-5-2,…

- Principala sursa de venituri a bugetului comunitar este furnizata de plata de catre statele membre a unui procent uniform din PIB-ul lor. Desi va iesi din UE in martie 2019, Marea Britanie - contributor net la bugetul UE - a promis ca isi va onora obligatiile fata de bugetul comunitar pana in anul…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, începând din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse în vânzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, incepand din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse in vanzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz Air anunta deschiderea…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) anunța ca sunt 649 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 649 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 158 locuri de munca: 150…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Conceptul de couchsurfing este ideal pentru persoanele care vor sa calatoreasca și sa stea gratuit intr-o casa, ajutand proprietarii la diverse munci in gospodarie. Totuși, un tanar din Belgia a inventat ”Tindersurfing”. Ce inseamna ”Tindersurfing”? Conceptul a fost creat de Anthony Botta, un tanar…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor Orban, scrie…

- Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in aceasta perioada in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, in Germania – 120, majoritatea pentru soferi de camion si salvamari, iar in Danemarca sunt 100 de locuri pentru lucratori…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Ministrul Olandez de Finante Wopke Hoekstra a declarat marti ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, transmite Bloomberg, potrivit news.ro.”Un grup mic de tari de pe coasta de vest…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) CLASAMENT 1. Suedia …

- Ministrul olandez de Finanțe Wopke Hoekstra (foto) a declarat marți ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, anunța Bloomberg . ”Un grup mic de țari din vestul Europei este foarte afectat de…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- BrDoar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, in randul carora 27% au facut achizitii online anul trecut, arata datele publicate miercuri de Eurostat.…

- Doi importanti ministri britanici au facut miercuri declaratii ce risca sa provoace noi tensiuni cu Bruxelles-ul, dupa ce au lansat catre Germania un apel pentru un nou model economic si comercial de cooperare cu Berlinul si cu UE in contextul in care convorbirile privind Brexit-ul intra intr-o etapa…

- Cele cinci zboruri de pe Aeroportul Iasi spre destinatii noi, anuntate in august, de compania Wizz Air au fost amanate. Este vorba despre cursele spre: Eindhoven (Olanda, incepand din 29 aprilie), Billund (Danemarca, incepand din 30 aprilie), Paris-Beauvais (Franța), Dortmund (Germania), Malmo (Suedia),…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial Times…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- De anul viitor, portofoliul de rute al Aeroportului Iasi se va imbogati cu noi zboruri directe operate de Wizz Air. Una dintre aceste curse va fi spre Paris. Ruta coincide cu cea practicata de Blue Air. Se va realiza astfel o concurenta intre cele doua companii, care ar putea fi in beneficiul clientilor.…

- Romania se afla pe locul 20 in lume și 16 in Europa, in topul celor mai buni vorbitori de limba engleza, conform unui studiu realizat de Education First. Conform Education First, pe primele 3 locuri in top se afla Olanda, Danemarca și Suedia. Urmatoarele clasate sunt Norvegia, Finlanda, Singapore și…

- Datele primei perioade de transferuri in principalele campionate europene de fotbal sunt urmatoarele:Franta, Anglia, Spania, Scotia, Grecia 1-31 ianuarie 2018, ora locala 23.59Germania1-31 ianuarie, ora 18.00Italia, Olanda3-31 ianuarie, ora 23.00Portugalia3…

- Intrebat daca Departamentul de Stat este o victima a fake news-urilor, presedintele Senatului a declarat ca "exista o informare extrem, si subliniez extrem, de superficiala a celor care au luat pozitie din strainatate, bazandu-se probabil pe ceea ce au citit pe Facebook. Daca Facebook-ul este sursa…

- Politia daneza a acuzat un barbat sirian de 30 de ani, solicitant de azil in Suedia, de tentativa de comitere a unui atentat terorist la Copenhaga in noiembrie 2016, relateaza Reuters.Barbatul a fost arestat joi intr-o operatiune in care au fost implicate si serviciile de informatii daneze,…

- Ambasadorii a șapte state membre UE – Franța, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia – fac apel la reprezentanții coalitie de guvernare „sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției…

- "Am luat nota de poziția exprimata de cei 7 parteneri și aliați ai Romaniei cu privire la evoluțiile din domeniul justiției. Reasigurand asupra atașamentului nostru ferm pentru valorile Uniunii Europene, ne exprimam deschiderea pentru un dialog real și concret cu partenerii noștri europeni,…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii țarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca,...

- Ambasadorii a sapte state UE si au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justitiei in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii tarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda, relateaza Digi 24.Ambasadorii Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei,…

- Ambasadorii a șapte state UE și-au exprimat ingrijorarea legata de modificarile aduse legilor Justiției in Romania. Avertismentul este semnat de ambasadorii țarilor: Germania, Franta, Olanda, Belgia, Suedia, Danemarca, Finlanda.

- Ambasadorii a sapte state membre UE - Franta, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia - fac apel la reprezentantii coalitiei de guvernare "sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de noul pas facut in directia imbunatatirii cadrului general de functionare a pietei de servicii turistice odata cu adoptarea reglementarilor care privesc garantarea pachetelor de servicii turistice - Legea privind…

- Olanda, vicecampioana Europei din 2016, a cucerit bronzul la Mondialul din Germania, dupa victoria obtinuta in finala mica in fata Suediei, scor 24-21. Cele doua echipe au avut un start de meci solid si au mers cap la cap pana la 4-4. Treptat, olandezele au inceput sa domine, s-au aparat excelent si…

- Olanda, vicecampioana Europei din 2016, a cucerit bronzul la Mondialul din Germania, dupa victoria obtinuta in finala in fata Suediei, scor 24-21. Cele doua echipe au avut un start de meci solid si au mers cap la cap pana la 4-4. Treptat, olandezele au inceput sa domine, s-au aparat excelent si au intrat…

- Campioana mondiala en-titre la handbal feminin, Norvegia, si reprezentativa Frantei vor disputa finala Campionatului Mondial din Germania, dupa ce au eliminat, vineri, echipele Olandei, respectiv Suediei, in semifinalele competitiei.Norvegia a invins reprezentativa Olandei, cu scorul de 32-23…

- Marile Case Regale vor fi prezente sambata la procesiunea de anhumare a Regelui Mihai. Dupa prințul Charles și regina Sofia a Spaniei, Casa Regala a anunțat și alte prezențe de marca. Vorbim despre reprezentanți ai familiilor regale din Suedia, Belgia, Franța, Austria sau Germania. Primul oaspete…

- În momentul de fata doar 10 state mai sunt monarhii autentice: Marea Britanie, Olanda, Spania, Belgia, Danemarca, Norvegia, Suedia, Luxemburg, Monaco, Liechtenstein, iar alte doua pot fi asimilate monarhiei – Andorra si Vatican, toate acestea situate în vestul Europei, dincolo de…

- Oficialii, in majoritate, susțin pozitia exprimata de demnitarul roman cu privire la problemele create de exportul paralel in asigurarea accesului la medicamente. Florian Bodog a atras atentia asupra efectelor deosebit de grave pe care le genereaza exportul paralel de medicamente. Oficialul…

- Profitand de faptul ca Federatia Romana de Fotbal a finalizat o lucrare dedicata formarii in fotbal la nivel juvenil, o viziune ce prezinta aspecte de baza esentiale unei formari corecte si moderne a copiilor si juniorilor, Asociația Județeana de Fotbal Arad in parteneriat cu Universitatea „Aurel…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, informeaza AFP. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata…

- Grupele de la Turul de Elita: Grupa 1: Serbia, Spania (detinatoarea titlului), Ucraina, Cehia Grupa 2: Belgia, Croatia, Suedia, Cipru Grupa 3: Irlanda, Polonia, Georgia, Macedonia Grupa 4: Portugalia, Finlanda, Elvetia, Slovacia Grupa 5: Italia, Islanda, Olanda, Turcia Grupa 6: Franta, Austria, Danemarca,…

- Preturile gazelor pentru consumatorii casnici au scazut cu 6,3%, in medie, in Uniunea Europeana intre primul semestru din 2016 si primul semestru din 2017, ajungand la 5,8 euro per 100 kWh. Romania a inregistrat cele mai mici preturi la gaze pentru gospodarii in prima jumatate a acestui an (3,2…

- Platile in numerar continua sa detina suprematia in Europa, chiar daca monedele digitale se afla in centrul atentiei in ultima perioada, potrivit unui studiu realizat de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Bloomberg. Plăţile în numerar au reprezentat în 2016 aproximativ 79%…

- Platile in numerar continua sa detina suprematia in Europa, chiar daca monedele digitale se afla in centrul atentiei in ultima perioada, potrivit unui studiu realizat de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Bloomberg. Plăţile în numerar au reprezentat în 2016 aproximativ 79%…