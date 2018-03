Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Alba anunța ca simularea se va desfașura in condiții normale, chiar daca pe zona orașului Campeni s-a dispus boicotarea probelor de catre reprezentanții Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FLSI). ”Directorii au asigurat asistenți și evaluatori care nu fac…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au ales sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada…

- Mai multi dascali si sindicalisti din Educatie vor boicota simularea pentru Evaluarea Nationala, in perioada 5-7 martie, in 1.100 de unitati de invatamant, anunta Federatia Sindicatelor Libere dn Educatie. Reprezentantii institutiei spun ca recurg la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor…

- La nivelul cadrelor didactice din 1.100 unitati școlare s-a optat pentru boicotarea simularii examenului national, programata a incepe chiar luni, pana pe 7 martie. Acțiunea este confirmata oficial de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care anunta ca a consultat in aceasta perioada…

- Cadrele didactice din peste 1100 de școli vor boicota Simularea examenului de Evaluare Naționala care va incepe luni, 5 martie 2018. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta ca a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor, iar la nivelul cadrelor…

- Mai multi dascali si sindicalisti din Educatie vor boicota simularea pentru Evaluarea Nationala, in perioada 5-7 martie, in 1.100 de unitati de invatamant, anunta Federatia Sindicatelor Libere dn Educatie. Reprezentantii institutiei spun ca recurg la aceasta forma de protest din cauza nemultumirilor…

- Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, anunta Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, precizand ca angajatii din educatie au ...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor. Astfel, cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant anunța un protest de amploare. In 1.100 de scoli va fi boicotata simularea examenului de evaluare nationala, asta pentru ca profesorii sunt nemulțumiți de masurile Guvernului.”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta…

- In urma cu putin timp, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a facut public rezultatul consultarilor cu membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor si s a decis boicotarea examenului de evaluare nationala. Iata comunicatul FSLI. "Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati…

- Sindicalistii cer si boicotarea simularii examenului national de bacalaureat Cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, anunta FSLI, precizand ca angajatii…

- SALARII MEDICI 2018. Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza de 13.338 de lei, iar un medic specialist, care acum are 4.675 de lei, va primi…

- FSLI a suspendat protestul anuntat pentru joi Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt a suspendat protestul anuntat pentru joi în urma discutiilor care au avut loc miercuri cu ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu. Dupa pichetul de miercuri, sindicalistii au…

- Sindicaliștii din invațamant suspenda protestul de joi Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant care a pichetat, miercuri, Ministerul Muncii, nemultumit de faptul ca revolutia fiscala a afectat veniturile din educatie, a anuntat ca a decis suspendarea protestului anuntat pentru joi, in urma discutiilor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant suspenda protestul anuntat pentru joi, 22 februarie, in urma discutiilor care au avut loc miercuri cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat federatia sindicala. Sindicalistii din invatamant au declarat, dupa pichetul de miercuri,…

- Sindicalistii din invatamant sustin ca au primit promisiuni de la ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, pentru rezolvarea a trei dintre problemele ridicate, dar nu si in cazul grilei de salarizare, cea de-a patra solicitare a Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) . "Doamna…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat luni ca a decis declansarea protestelor si ca va picheta miercuri si joi sediul Ministerului Muncii, pe fondul modificarilor aduse de masurile fiscale implementate de guvernarea PSD-ALDE, prin care veniturile a mii de angajati din Educatie…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, ieri, ca va picheta Ministerul Muncii maine, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii. Aceștia susțin ca majorarea acordata la 1 ianuarie 2018 nu acopera nici macar rata inflatiei, ceea ce face ca nivelul…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a declis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal - bugetare, prin care mii de angajati…

- FSLI, pregatita de proteste Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt anunta ca a decis declansarea actiunilor de protest, pe fondul scaderii nivelului de trai al angajatilor din Educatie. Federatia sindicala sustine ca majorarea salariala din ianuarie nu poate sa acopere…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii vor picheta sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- Sindicalistii din invatamant vor picheta Ministerul Muncii. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri si joi, timp de doua ore, pe fondul nemultumirilor angajatilor din sector, legate de pierderea unor sume importante din venit dupa aplicarea noii legislatii a salarizarii bugetarilor. Potrivit unui comunicat al FSLI,…

- Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Educatiei Nationale, precum si catre Guvernul Romaniei. "Atragem atentia Guvernului…

- Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, pierzand aproximativ 20 la suta din venit.…

- Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie, aflati in concediu medical, pierd aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul. Cerem Guvernului Romaniei sa intervina de urgenta pentru modificarea acestor prevederi, care lovesc…

- Potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie, aflati in concediu medical, pierd aproximativ 20 la suta din venit, din cauza noii formule de calcul. Cerem Guvernului Romaniei sa intervina de urgenta pentru modificarea acestor prevederi, care lovesc…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concediului medical, potrivit calculelor facute de Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, angajatii din educatie aflati in concediu medical…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a dat Guvernului un ultimatum, prin care a cerut solutionarea mai multor probleme cu care se confrunta in acest moment angajatii din educatie. Cele mai grave probleme sunt reducerea posturilor din mai multe unitati de invatamant, comasarea claselor,…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Profesorii dau un ultimatum noului guvern. Daca lefurile lor nu cresc, vor iesi in strada. Dascalii se plang ca primesc mai putini bani si ca veniturile le-ar fi scazut dupa modificarea Codului Fiscal. Si grefierii din sistemul judiciar au fost in greva japoneza, dupa ce au aflat ca unii dintre ei vor…

- Sindicalistii din Federatia Spiru Haret au pichetat Ministerul Educatiei. Aproximativ 40 de membri ai Federatiei Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” pichetau miercuri, 30 ianuarie, in jurul orei 12.00, sediul Ministerului Educatiei Nationale (MEN). „Este vorba despre niste comasari abuzive dispuse…

- Mai multe scoli risca sa fie inchise din cauza costului standard per elev, calculat gresit, fara sa se tina cont de realitatea existenta in unitatile de invatamant, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care solicita urgent regandirea modului de calcul al acestui cost standard.…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) contesta modul in care este aplicat costul standard per elev pentru ca nu acopera cheltuielile necesare din invatamant, una dintre consecinte fiind inchiderea mai multor scoli.

- Mai multe scoli risca sa fie inchise din cauza costului standard per elev, calculat gresit, fara sa se tina cont de realitatea existenta in unitatile de invatamant, atrage atentia Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), care solicita urgent regandirea modului de calcul al acestui cost standard.…

- "Domnule Ministru, Va aducem la cunostinta faptul ca pe retelele de socializare, dar si prin numeroase mesaje atat din judetul Iasi, cat si din tara ni se transmit informatii care fac referire la: inchiderea unor unitati scolare, disponibilizari de personal, comasari de clase si temeri privind insuficienta…

- Sindicatele din invatamant, apel la intreaga clasa politica Foto: arhiva Agerpres. Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt, care reprezinta interesele a peste 165 de mii de membri de sindicat, se adreseaza catre întreaga clasa politica din România, ca sa nu împinga…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, conform Mediafax. „Este de-a dreptul revoltator…

- Sindicaliștii din invatamant atrag atentia ca angajatii din sistemul educational au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in ciuda majorarilor anuntate in acest an. Liderul SLI Vrancea, Constantin Ionescu, spune ca daca solicitarile dascalilor nu vor fi ascultate și discutate, atunci profesorilor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii, potrivit Mediafax."Este de-a dreptul revoltator,…

- Un comunicat postat pe pagina de Facebook a Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, dar nu și pe site-ul oficial al organizației (pana la publicarea acestui material- n.r.), semn ca poate acolo inca se mai gandesc daca chiar ar trebui sa protesteze, arata ca șefii sindicaliștilor au descoperit…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat “secretarele sau soferii din primarii,…

- Adolescentul de 16 ani, elev la scoala generala din Poroschia, a fost arestat preventiv, joi dupa-amiaza, pentru 30 de zile. Ceilalti doi colegi ai sai sunt cercetasi in continuare in libertate pentru infractiuni de lipsire de libertate si tulburarea ordinii si linistii pubice. Toti cei trei…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului, dar si parlamentarilor Romaniei, masuri de protectie pentru cadrele didactice, in cazul in care sunt agresati fizic sau verbal. FSLI a depus la Parlament inca din 2015 un proiect de act normativ, preluat de un grup de parlamentari.…

- FSLI cere masuri de protectie pentru cadrele didactice dupa cazul profesoarei agresate de un elev Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului masuri de protectie pentru profesori, dupa cazul din Teleorman, unde o profesoara a fost batjocorita si lovita de un elev. Peste 19.000…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) solicita Guvernului și Parlamentului masuri de protecție pentru cadrele didactice in condițiile in care peste 19.000 de cazuri de violența in școli au fost raportate in anul 2015, se arata intr-un comunicat al...