- Sindicatele din educatie sustin, intr-o scrisoare deschisa adresata, joi, premierului Viorica Dancila, ca o parte dintre prevederile acordului incheiat intre organizatiile sindicale din sector si Guvern la finele lunii noiembrie 2018 sunt incalcate si solicita de urgenta discutii pe acest subiect.…

- Un proiect de lege depus in Parlament va duce la reducerea numarului de ore din invatamant. Intrebarea este: ce se va intampla cu profesorii? Aceasta este forma in care a fost depus proiectul: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege: Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 66 din Legea educatiei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial, joi, o exceptie de neconstitutionalitate care se refera la Legea nr.51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei.Curtea Constituționala, cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ca sintagma „ori…

- "Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant constata faptul ca in Proiectul de OUG privind rectificarea bugetara, nu au fost incluse sumele pentru plata sentințelor judecatorești, așa cum prevede legea. Aceasta atitudine fața de colegii noștri care au sentințe judecatorești din anii trecuți și care…

- Vor incepe executarile silite, pentru recuperarea banilor caștigați in instanța și neincluși de Guvern in rectificarea bugetara. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant constata faptul ca in Proiectul de OUG privind rectificarea bugetara, nu au fost incluse sumele pentru plata sentințelor judecatorești,…

- In ziua de 7 noiembrie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul dispozițiilor art.146 lit.e) din Constituție și ale art.11 alin.(1) pct.A lit.e), precum și ale art.34, art.35 și art.36 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a luat in dezbatere…