- FSLI sustine ca prin demisia ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, sistemul national de invatamant nu trebuie sa fie destabilizat. FSLI cere Guvernului sa propuna cu “mare responsabilitate” persoana care va conduce ministerul Educatiei, precizand ca acesta trebuie sa fie un profesionist.

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a declarat luni, cu ocazia deschiderii noului an scolar: “Anul scolar 2018 - 2019 incepe intr-o zi care ne duce cu gandul la simbolul succesului in invatamant. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper sa o obtina fiecare elev care trece…

- Mai bine de 50% din oamenii intrebați in cadrul unui sondaj cer Ministerului Educației sa investeasca in școli, vorbind despre lipsa mijloacelor elementare, pana la lipsa calculatoarelor, imprimantelor, materialelor didactice sau carților. Rezultatele unui sondaj au fost publicate inainte de inceperea…

- Sindicaliștii din invațamant spun ca peste jumatate din angajații din sistem vor dotarea școlilor cu materiale didactice și mijloace moderne de predare, dascalii exprimandu-și parerea in cadrul unui sondaj realizat de FSLI. Profesorii au spus ca vor și cursuri de perfecționare și salarii mai mari.Federatia…

- Evaluarea lucrarilor elevilor participanți la etapa județeana a olimpiadelor școlare va avea loc, din anul școlar viitor, in alt județ (județul evaluator) decat cel in care a fost susținuta proba (județul de origine), fie la Comisia Centrala a Olimpiadei, arata noua Metodologie-cadru privind organizarea…