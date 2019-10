Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu peste trei ani a fost depusa, la propunerea sindicalistilor din invatamant, o initiativa legislativa privind protectia cadrelor didactice, care le-ar acorda acestora statut de autoritate publica. Dupa ce a trecut tacit de Camera Deputatilor, acest proiect de lege s-a blocat la Senatul Romaniei.…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant nu va tolera niciodata comportamentul neadecvat sau chiar agresiv al cadrelor didactice si considera ca astfel de persoane nu ar trebui sa lucreze in sistemul de invatamant, anunța AGERPRES.Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune ca ministrul…

- Cazul de la Satu Mare, unde o profesoara a atacat cu spray lacrimogen doi copii de 6 si 7 ani "arata, inca o data, problemele mari cu care se confrunta sistemul de educatie", spun sindicalistii care cer evaluari psihologice periodice, realizate profesionist. "Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant…

- Consiliul National al Elevilor reclama faptul ca dreptul elevilor la protectie in incinta scolii ramane doar pe hartie si solicita autoritatilor sa ia masuri eficiente pentru garantarea pazei in unitatile de invatamant. „Lipsa sigurantei in scoli reprezinta una dintre cele mai grave probleme…