FSLI: Elevii şi cadrele didactice au nevoie urgentă de protecţie în unităţile de învăţământ Potrivit FSLI, motivul principal pentru lipsa pazei in scoli il reprezinta neadaptarea costului standard per elev la necesitatile reale ale scolilor, iar protectia elevilor si a personalului care lucreaza in educatie, dar si paza unitatilor de invatamant sunt subiecte foarte importante care trebuie sa fie in atentia Guvernului. FSLI spune ca sunt alte institutii publice, precum primarii, consilii locale, consilii judetene, spitale care dispun in acest moment fie de angajati proprii, fie de firme specializate in paza si ca trebuie gasita o solutie de urgenta pentru rezovarea acestei probleme. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant într-o școala din Vaslui. O eleva a fost atacata cu cuțitul de un barbat chiar în cancelaria instituției de învațamânt. S-a întâmplat vineri, la Oșești, în Vaslui, când un tânar de 24 de ani înarmat cu un cuțit a venit la școala…

- Un tanar din Vaslui a rapit o eleva din scoala si a dus-o in padure. Inarmat cu un cutit, a taiat o profesoara, pe mama fetei si apoi pe fata. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Vaslui, barbatul este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, amenintare, loviri sau alte violente si port fara drept de obiecte periculoase, conform Agerpres. "In fapt, barbatul s-a deplasat…

- Un tanar in varsta de 24 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce, inarmat cu un cutit, a patruns intr o scoala din comuna Osesti, unde a amenintat o eleva, pe mama acesteia si pe o profesoara si a ranit minora cu cutitul in zona mainilor, potrivit Agerpres.Potrivit IPJ Vaslui, barbatul este…

- O fata de 14 ani, eleva in clasa a VIII-a la scoala din localitatea vasluiana Osesti, a ajuns la spital cu rani la maini dupa ce a fost taiata cu un cutit de un tanar de 24 de ani care a sechestrat-o.

- Școala ”Ștefan cel Mare” Vaslui a organizat manifestarea ”Basarabia, intre limba romana și cea moldoveneasca!”, parte a unui proiect educativ dedicat Centenarului Marii Uniri. Elevii claselor a VII-a A, a VII-a C și a VIII-a D au participat la activitatea desfașurata la biblioteca școlii, scopul fiind…

- 22 MARTIE – ZIUA INTERNATIONALA A APEI a fost marcata in Alba Iulia la Colegiul Național HCC și Colegiul Economic DPM și in Sebeș, Școala Gimnaziala Mihail Kogalniceanu Sebeș. Ideea acestui proiect a pornit de la realitatea cu care se confrunta omenirea si anume, deficitul de apa la nivelul…

- Unitațile medicale din Valea Jiului nu sunt pregatite pentru a-i trata, pe termen mediu și lung, pe minerii accidentați in subteran. In cazul unor accidente de mina, minerii sunt stabilizați la Petroșani, iar apoi transportați la marile spitale din țara. Oficialii Ministerului Sanatații susțin ca…

- UPDATE. Executivul a adoptat miercuri Ordonanta de Urgenta privind constituirea Comisiei nationale de fundamentare a planului de adoptare a monedei euro, care va prezenta pana pe 15 noiembrie spre asumare politica atat calendarul, cat si planul national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat oficial ca se opune intentiei sucursalei OTP Bank Romania de a achizitiona Banca Romaneasca. Astfel, BNR a confirmat oficial informatiile transmise miercuri de Profit.ro in cazul tranzactiei OTP Bank Romania - Banca Romaneasca.Citeste si: SOCANT -…

- Zeci de copii participa la cursurile de inițiere in tainele karate-ului predate de sensei Constantin Roznov, președintele CS ”Karate Kensei” Vaslui. Grație proiectului ”Școala dupa școala”, sensei Constantin Roznov, 5 Dan, ii invața pe elevii Școlii ”Mihail Sadoveanu” Vaslui abc-ul karate-ului tradițional.…

- Sanatatea reprezinta un domeniu extrem de important pentru executivul Consiliului Judetean Maramures fapt pentru care, in sedinta in care s-a votat bugetul propriu pentru anul 2018, suma de 5.000,00 mii lei a fost atribuita celor doua spitale aflate in subordinea institutiei judetene. Astfel, Spitalul…

- Magistratii Judecatoriei Barlad au finalizat miercuri, 7 martie, procesul in cazul unei femei de 68 de ani din Barlad, acuzata ca vreme indelungata a terorizat o profesoara din Barlad, amenintand ca o va omori intr-un mod barbar sau ca va plati tigani sa o abuzeze.

- Comitetul de urgenta al Guvernului britanic, "Cobra", a fost convocat miercuri pentru a discuta despre incidentul in urma caruia un fost agent de spionaj rus se afla in stare critica dupa contactul cu o substanta toxica, relateaza site-ul Euronews.

- Imagini revoltatoare au fost surprinse intr-un liceu din Dolhasca, Suceava. Un elev de clasa a noua este scos din sala de clasa, cu palme si injurii, de catre profesoara de engleza. Pe holurile scolii si tanarul a devenit agresiv.

- Avand in vedere discontinuitatile aparute incepand de anul trecut in aprovizionarea cu imunoglobulina umana, Ministerul Sanatatii a luat decizia pentru declansarea Mecanismului European de protectie civila. Deciza a fost aprobata de premierul Romaniei, se arata intr-un comunicat pe site-ul Ministerului.…

- Peste 50 de copii dintr-un sat din județul Vaslui merg zilnic 15 kilometri prin zapada și ger ca sa ajunga la școala. Chiar daca cea mai mare parte din traseu este prin padure, elevii nu au avut liber in zilele cu cod portocaliu de vreme rea și au ajuns la cursuri, spre deosebire de colegii lor din…

- Reprezentantii Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Vaslui au demarat o ancheta in cazul unei fetite in varsta de 6 ani, care a fost pusa sa cerseasca.Citeste si: Acuzatii FARA PRECEDENT la adresa Guvernului: 'Slabirea justiției, prioritatea ZERO in prima…

- Sindicalistii spun ca au dat un ultimatum Guvernului prin care au cerut rezolvarea unor probleme cu care se confrunta angajatii din educatie, respectiv reducerea posturilor din mai multe unitati de invatamant, comasarea claselor, salariile, discriminarea personalului din educatie prin neacordarea…

- Violența in mediul școlar ține, in ultima vreme, capul de afiș al programelor de știri ale televiziunilor. Un fenomen ingrijorator prolifereaza pe zi ce trece in randul copiilor și al tinerilor și tinde sa se generalizeze. Instituții ale statului incearca sa intervina și sa previna apariția unor astfel…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta au decis ca gradinitele, scolile si liceele pe raza judetului sa se redeschida de miercuri, 28 februarie. In cazuri exceptionale, directorii pot lua decizia suspendarii cursurilor dar cu conditia sa informeze familiile elevilor, cadrele didactice…

- DECLARATIE…Senatorul ALDE Ion Hadarca este un sustinator al Programului-pilot “masa calda in scoli”, pe care il considera esential pentru reducerea abandonului scolar. Este nemultumit insa de numarul mic al unitatilor de invatamant incluse in program – 50, prea putine pentru acoperirea necesitatilor…

- "In urma impactului cu solul barbatul a decedat. Barbatul in varsta de 41 de ani, cu domiciliul in Baia Mare, prezenta leziuni incompatibile cu viata" a precizat oficialul citat, adaugand ca este posibil ca victima sa fi suferit anumite afectiuni psihice. Directorul medical al Spitalului Judetean…

- In atentia parintilor si elevilor din clasa pregatitoare, An scolar 2018-2019 La sfarsitul lunii februarie debuteaza perioada de inscriere a elevilor in clasa pregatitoare. Liceul Teoretic „Nemeth Laszlo”, ii asteapta cu drag pe toti parintii interesati. Invatatoarea de la clasa pregatitoare va fi Balint…

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din localitatea Babuta, comuna Dragomiresti, a decedat in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui puternic incendiu izbucnit la locuinta sa, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului…

- Aproximativ 10% dintre angajații din educație nu și-au primit salariile, miercuri, deși banii au fost virați catre inspectoratele școlare din 30 ianuarie cu drept de utilizare din 1 februarie. Situația trebuie rezolvata joi sau cel mai tarziu vineri, daca nu vor aparea probleme punctuale privind intocmirea…

- In Spitalul Judetean de Urgenta, cea mai mare unitate medicala din judet, au fost abandonati 13 copii, iar in Spitalul de Urgenta „Elena Beldiman” din Barlad si Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Husi au fost parasiti 9, respectiv 8 nou-nascuti. Dintre cei 30 de copii parasiti de mame, 20…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar putea pronunta, marti, o solutie in cazul sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind Legea de aprobare a Ordonantei de urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei,…

- V. Stoica In anul școlar 2018/2019, sute dintre cadrele didactice aflate la catedra in unitațile de invațamant din județul Prahova vor fi pensionari, potrivit unei situații realizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova. ISJ Prahova a publicat lista nominala a cadrelor didactice din instituțiile…

- Anunțul a fost facut de senatoarea USR Florina Presada. 'Este o prioritate ca victimele violentei domestice sa fie in siguranta, in primul rand sa reducem acest fenomen de violenta in familie, asa ca am pregatit o propunere legislativa pentru modificarea procedurii de emitere a ordinului de…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, joi, ca da un ultimatum Guvernului pentru a gasi solutii problemelor din sistem. Printre acestea se numara si lipsa pazei in scoli, Simion Hancescu precizand ca "orice drogat poate intra intr-o scoala si omori un elev".

- Ziua Internaționala a Nonviolenței in Școala a fost marcata astazi la Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Targoviște prin atelierul „Fara Post-ul Elevii de la ”Constantin Cantacuzino” , la atelierul „Fara violența verbala” organizat de Asociația Be You apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Un copil in varsta de trei ani din comuna Pungesti a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafata corpului, iar altul in varsta de un an si opt luni s-a ales cu arsuri ale cailor respiratorii, in urma unui incendiu izbucnit, luni, la locuinta lor. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Barbatul a fost descoperit in stare de inconstienta in locuinta sa de catre un verisor. Acesta a alertat de indata autoritatilor. „Pacientul era in stare de inconstienta, cu temperatura corpului de 22 de grade Celsius. A Fost transportat, intr-o prima faza, la Spitalul Municipal Husi, fiind intubat.…

- Elevii din 18 unitati de învatamânt din judetul Tulcea nu vor merge vineri la cursuri, din conditiilor meteorologice nefavorabile, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta.

- Politistii din Dambovita au deschis, luni, un dosar penal in cazul unui cadru didactic care a mers la scoala fiind bolnav de TBC. Testarea a iesit pozitiva in cazul a 3 elevi, motiv pentru care politistii vor sa afle daca femeia stia ca este bolnava sau nu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Elevii și profesoara au fost raniți astazi într-o școala din regiunea Permi, Rusia, dupa ce doi tineri s-au luat la harța cu cuțitele. Unul dintre ei este un elev din clasele mari din aceasta instituție, iar celalat este un fost absolvent.

- "Consider ca trebuie convocat cat mai repede Comitetul Executiv National al PSD. Situatia din ultimele zile nu poate astepta pana la CExN de la Iasi. Romanii asteapta de la noi predictibilitate si stabilitate, asteapta punerea in aplicare a programului de guvernare asumat", scrie Manda pe Facebook.…

- Violenta in scoli a scazut cu 60 la suta, de la 32.000 de cazuri, la 14.000, iar cele semnalate dupa ce au fost filmate cu telefonul mobil sunt putine, a declarat, vineri, ministrul Educatiei, Liviu Pop, care este de parere ca nu va fi un pericol daca elevii nu vor mai avea mobilul pe banca.

- Astfel, pentru a venit in sprijinul acestora, s-au introdus trei trasee, pe langa cele 22 existente deja. Primul traseu ii ajuta pe cei cu probleme de sanatate sa faca mai ușor naveta intre Policlinica din dealul Copoului și Spitalul Județean de Urgența, avand in vedere ca intre cele doua locații sunt…

- Asociatia Elevilor din Constanta considera ca prin faptul ca Ministerul Educatiei a interzis ca elevii sa aiba asupra lor telefoanele mobile in timpul orelor de curs, acestea urmand sa fie depuse la inceputul fiecarei ore intr-un loc special amenajat, atunci elevii nu vor mai putea sa filmeze daca un…

- Ministerul Educatiei a emis un ordin de schimbare a regulamentului in unitatile de invatamant, printre prevederi fiind interzicerea folosirii telefoanelor mobile, fara acordul profesorului, in timpul cursurilor. De asemenea, copiii nu sunt obligati sa poarte uniforma si nu pot fi pedepsiti…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…