- Raportul incheiat de comisia de disciplina constituita la nivelul Colegiului "Spiru Haret", pentru anchetarea incidentului din ianuarie, cand o profesoara a fost injunghiata de un fost elev chiar in fața cancelariei, o indica drept vinovata pe victima.

- Profesoara care a fost injunghiata de un fost elev in fața cancelariei unui liceu din Ploiești a fost gasita vinovata de producerea incidentului, impreuna cu portarul instituției. Dupa incidentul deosebit de grav produs pe 29 ianuarie, conducerea liceului "Spiru Haret" din Ploiești a format o comisie…

- Cazul violent petrecut in Ploiesti pe 29 ianuarie, cand o profesoara de matematica a fost injunghiata de un fost elev in incinta Colegiului "Spiru Haret", face in continuare valuri. Colegii cadrului didactic incearca sa pastreze acest caz in atentia opiniei publice, reclamand ca nu au vazut nicio masura…

- Sindicalistii amintesc de un nou caz de violenta puternica: o profesoara din cadrul Colegiului "Spiru Haret" din Ploiesti a fost injunghiata de un fost elev, chiar in fata cancelariei. Acestia spun ca siguranta si securitatea in unitatile de invatamant trebuie sa reprezinte o prioritate pentru Guvern,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita autoritatilor sa respecte Legea privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, siguranta care trebuie sa reprezinte o prioritate pentru Guvern, Parlamentul Romaniei si autoritatile local, informeaza FSLI, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant solicita autoritatilor sa respecte Legea privind cresterea sigurantei in unitatile de invatamant, siguranta care trebuie sa reprezinte o prioritate pentru Guvern, Parlamentul Romaniei si autoritatile local, informeaza FSLI printr-un comunicat remis AGERPRES.…

- Caz șocant in Prahova: o profesoara in varsta de 43 de ani din Colegiul ”Spiru Haret„ Ploiești a fost injunghiata in incinta școlii de catre un tanar. La fața locului s-au deplasat poliția și o ambulanța. Femeia primeste ingrijiri medicale de la un echipaj de Terapie Intensiva Mobila din cadrul Ambulantei…

- O profesoara a fost injunghiata, marți, la Liceul „Spiru Haret" din Ploiești. Potrivit primelor informații, profesoara a fost injunghiata de un fost elev.Serviciul de Ambulanța Prahova a fost sesizat ca un profesor a fost injunghiat la Liceul „Spiru Haret" din Ploiești, ...