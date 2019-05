Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sindicatelor din Educatie ''Spiru Haret'' o acuza pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, ca ''dinamiteaza admiterea în liceu'', dupa ce a emis un ordin prin care schimba calendarul admiterii în

- Federatia Sindicatelor din Educatie ''Spiru Haret'' o acuza pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, ca ''dinamiteaza admiterea in liceu'', dupa ce a emis un ordin prin care schimba calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat, cu toate ca unele etape ale…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a semnat, luni, un ordin prin care modifica radical calendarul admiterii la liceu in anul 2019. Documentul a fost aprobat dupa ce, potrivit vechii planificari, au inceput inscrierile pentru probele de aptitudini. Reprezentanții parinților și sindicaliștii…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a emis ieri, 13 mai 2019, Ordinul 3995, prin care schimba calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat, cu toate ca unele etape ale admiterii sunt deja in desfasurare. Actul normativ nu a fost discutat in prealabil cu niciun partener social. Prin acest…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a emis un ordin prin care schimba calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat, cu toate ca unele etape ale admiterii sunt deja in desfasurare. Actul a fost intens criticat, mai ales ca nu s-a discutat cu partenerii sociali.

- Federatia “Spiru Haret” o acuza pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, ca a emis luni un ordin prin care schimba calendarul admiterii in invatamantul liceal de stat, cu toate ca unele etape ale admiterii sunt deja in desfasurare, actul nefiind discutat ...

- Federatia "Spiru Haret" sustine ca ministrul Educatiei a emis un ordin prin care "dinamiteaza admiterea in liceu", schimband calendarul admiterii, in opinia sindicaliștilor fiind vorba despre o incalcare a legii.Federatia sindicatelor "Spiru Haret" sustine ca ministrul Educatiei, Ecaterina…

- Ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a emis astazi, 13 mai 2019, Ordinul 3995, prin care schimba calendarul admiterii in invațamantul liceal de stat, cu toate ca unele etape ale admiterii sunt deja in desfașurare. Actul normativ nu a fost discutat in prealabil cu niciun partener social. Prin acest…