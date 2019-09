Stiri pe aceeasi tema

- Trei membri a Garzii de coasta ruse au fost raniti în cursul unui incident armat cu vase de pescuit nord-coreene în Marea Japoniei, a anuntat marti Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), în subordinea caruia se afla trupele de graniceri ruse, inclusiv garzile de coasta, potrivit…

- Ministerul rus de Externe a afirmat miercuri ca noile sancțiuni impuse de Statele Unite asupra Rusiei submineaza posibilitatea de normalizare a relațiilor bilaterale, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluire. Fiul unui general comunist, ajuns lider USR-PLUS! Noile sancțiuni, impuse…

- Sambata trecuta, poliția rusa a procedat la mai multe sute de arestari in randul participanților la manifestația organizata de opoziție in favoarea alegerilor libere. «Fermitatea» autoritaților ruse a suscitat vii critici, in special din partea Berlinului. In opinia guvernului german, relateaza din…

- Moscova investigheaza circumstanțele deciziei Ucrainei privind reținerea unui petrolier al Rusiei in portul ucrainean Islamil, pentru a lua masurile corecte, a informat joi Ministerul rus de Externe, relateaza MEDIAFAX.Citește și: Ultima ora! Rareș Bogdan il desființeaza pe Eugen Teodorovici:…

- Coreea de Nord retine de o saptamana o nava de pescuit rusa cu 17 membri ai echipajului la bord, acuzati ca au incalcat apele teritoriale nord-coreene, a anuntat miercuri Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Nava a fost sechestrata pe 17 iulie in Marea Japoniei de garzile de coasta nord-coreene,…

- Coreea de Nord retine de o saptamana o nava de pescuit rusa cu 17 membri ai echipajului la bord, acuzati ca au incalcat apele teritoriale nord-coreene, a anuntat miercuri Moscova, relateaza AFP. Nava a fost sechestrata pe 17 iulie in Marea Japoniei de garzile de coasta nord-coreene, care acuza echipajul…

- MAEIE condamna alocutiunea rostita de catre reprezentantul organizației obstesti ”Consiliul Internațional al Compatrioților Ruși” (CIRC), la sedinta in plen a celei de-a 41-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului al ONU, prin care s-a incercat denaturarea

- Letonia, Estonia și Lituania i-au convocat pe diplomații ruși pentru a protesta impotriva planurilor Moscovei de a celebra „eliberarea” celor trei țari organizand focuri de artificii. Astfel, potrivit MAE din Lituania, Distictul Militar Vest al Rusiei va marca, sambata, cu un foc de artifificii, ”eliberarea”…