- Intentia ministrului Justitiei de a "despagubi" infractorii aflati in penitenciare in perioada 2012-2017 va costa bugetul de stat intre 370 milioane de euro si 550 milioane de euro, acuza Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP).

- "Intenția ministrului Justiției de a 'despagubi' infractorii aflați in penitenciare in perioada 2012-2017 are, pe langa caracterul inoportun și imoral, o importanta influența bugetara, avand in vedere numarul mare de foști deținuți care vor beneficia de cei 5-8 E/zi de detenție in condiții improprii",…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca, din cauza conditiilor improprii de detentie, pe langa recursul compensatoriu in urma caruia detinutii sunt scutiti de o parte din pedeapsa, intentioneaza sa-i despagubeasca pe infractorii care si-au ispasit pedepsele in penitenciare in perioada 2012-2017.

- Conform unor calcule ale Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor aceasta operatiune va costa bugetul de stat intre 370 si 550 de milioane E. Concret, sindicalistii sustin ca masura va avea o importanta influenta bugetara, avand in vedere numarul mare de fosti detinuti…

- Circa 3.000 de angajații din penitenciare și din poliție protesteaza, la ora transmiterii știrii, în fața Ministerului de Interne principalele lor solicitari fiind condiții de lucru mai bune, salarizare „echitabila”, dar și demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader. "Le cerem…

- Protest al angajaților din poliție și penitenciare, pe 24 martie. Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii anunța, prin intermediul unui comunicat, ca vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice…

- A propune despagubiri sau premii pentru infractori este ''imoral'' si ''inoportun'', a declarat miercuri presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitrascu, referindu-se la proiectul de lege privind acordarea de despagubiri celor care au stat…

- Fostii detinuti care au executat patru ani ar urma sa primeasca despagubiri intre 8.000 si 12.000 de Euro, premiu la care romanul platitor de impozite nu poate visa, spun sindicalistii din penitenciare, care avanseaza si cateva contra-propuneri pentru Tudorel Toader: infractorii sa fie despagubiti doar…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor ANP va calcula cati detinuti au stat in conditii necorespunzatoare, iar ulterior se va stabili suma care va fi oferita in acest caz, astfel incat impactul financiar sa nu fie prea mare, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Tudorel Toader, informeaza Agerpres.ro.…

- Conditiile in penitenciare nu sunt cele dorite, dar se merge in directia ridicarii standardelor, a declarat, miercuri, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu ocazia prezentarii rapoartelor de activitate pe 2017 ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) si Directiei de Probatiune. "Conditiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, raspunde Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), pe tema despagubirilor pregatite pentru detinutii care au fost incarcerati in conditii necorespunzatoare.Ministrul Toader a anuntat ca persoanele detinute in conditii…

- In spatiul public apar reactii dure dupa ce Tudorel Toader a anuntat ca la minister se lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare. Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala…

- "In schimb, ministrul justitiei submineaza orice actiune de reforma a penitenciarelor prin: reducerea bugetului institutiei - in 2017 finantarea penitenciarelor a fost redusa cu aproximativ 30 de milioane de Euro, echivalentul constructiei unui penitenciar nou sau al modernizarii a peste 8000 de…

- Penitenciare la standarde europene Ministrul justitiei, Tudorel Toader anunta ca autoritatile vor construi doua noi penitenciare la standarde europene cu câte o mie de locuri. În acelasi timp, el a promis ca va încerca sa faca angajari în sistemul penitenciar.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca numarul detinutilor se afla pe un trend descendent, cei care intra in detentie fiind in prezent mai putini decat cei care ies. Ministrul a adaugat ca numarul detinutilor din Romania este de 22.884, in timp…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca datele statistice indica o scadere a recidivei la nivel national. "Un fapt imbucurator este acela ca starea de recidiva in Romania scade si asta ne-o arata statistica, nu este un enunt de la Administratia…

- T. Toader: Romania va construi doua noi penitenciare la standarde europene Tudorel Toader România va construi doua noi penitenciare la standarde europene, cu câte o mie de locuri, a anuntat ministrul justitiei, Tudorel Toader. 1.219 detinuti au iesit din penitenciar la termen,…

- Aproximativ o suta de membri ai Federatiei Sindicatelor Nationale a Politistilor si Personalului Contractual (FSNPPC) si ai Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) protesteaza, luni, in fata Guvernului.

- Sindicaliștii din penitenciare se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni luni, 12 martie, la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Printre solicitarile celor…

- Mai multi reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni, astazi la pranz, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Potrivit unui comunicat al Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP),…

- 100 de lideri de sindicat din penitenciare merg la Guvern pe 12 martie, ora 12 Luni, 12 martie 2018, incepand cu ora 12, peste 100 de lideri de sindicat din penitenciare se vor afla la sediul Guvernului pentru a discuta cu prim-ministrul Vasilica-Viorica Dancila despre problemele din penitenciare, dar…

- Parlamentarii ii invita pe sindicalistii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor marti, 13 martie 2018, la lucrarile Comisiei de munca pentru ziua de marti, in scopul de a gasi o solutie pentru deblocarea angajarilor in sistemul penitenciar, prin modificarea OUG nr. 90/2017.…

- F. T. Peste 100 de lideri de sindicat din sistemul penitenciar – inclusiv de la Ploiești și Targșor – intenționeaza sa mearga luni, 12 martie, la București, pentru a protesta, la ora 12 , in fața Guvernului, solicitandu-i prim-ministrului Viorica Dancila soluționarea problemelor cu care se confrunta.…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare.Redam mai jos comunicatul integral:Luni 12 martie 2018, incepand cu ora 12.00,…

- Mai mult de 100 de lideri de sindicat din inchisori vor merge pe 12 martie la Guvern pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila soluții la problemele din penitenciare, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP). "Vom solicita de asemenea…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat ca o suta de lideri ai acestei organizatii vor avea, luni 12 martie, o intalnire cu primul ministru Viorica Dancila. In functie de raspunsurile pe care le vor primi, intalnirea ar putea fi urmata de un protest spontan…

- Peste 100 de persoane protesteaza, vineri, la Cluj-Napoca, fata de intentia de revocare a sefei DNA. Oamenii cer demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Dupa ce joia trecuta amana comunicarea concluziilor din raportul privind activitatea manageriala a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, ministrul Justitiei a facut in cursul acestei dupa-amiezi un anunt esential referitor la acest subiect. Si anume ca peste trei zile va face publice…

- Fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a anunțat ca dorește sa participe la audieri in Comisia parlamentara pentru controlul Serviciului Roman de Informații (SRI), data urmand sa fie stabilita marti, a anunțat senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare.Manda a precizat…

- Acoperirea deficitului de personal si incheierea acordului colectiv s-au numarat printre temele discutate vineri de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). "In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte referitoare…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) au discutat vineri cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre revendicarile angajatilor din penitenciare.

- Statutul personalului din penitenciare va fi sustinut in Guvern de ministrul Justitiei in maximum doua saptamani, dupa care va fi trimis in Parlament, pentru dezbateri, a declarat, vineri, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, la iesirea…

- Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), a precizat vineri ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va dispune de urgenta dotarea angajatilor din penitenciare cu bodycam-uri, care vor ajuta in normalizarea relatiei cu detinutul. "Am…

- Sindicalistii din penitenciare solicita ministrului Justitiei o corectare a unor erori privind conditiile de munca si rezolvarea deficitului de personal, in conditiile in sistem sunt circa 12.000 de salariati si ar fi nevoie de peste 20.000. Vineri era programat un protest al angajatilor din penitenciare,…

- Angajatii din penitenciare protesteaza, astazi, in fata Ministerului Justitiei. Ei sunt nemultumiti de conditiile de lucru improprii, precum si de deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate . „Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- Reprezentantanții sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor merg astazi la Ministerul Justiției pentru negocieri cu ministrul Tudorel Toader. Intalnirea este programata sa inceapa la ora 10.00. Cu detalii, Alex Costache, jurnalist TVR.

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul de personal…

- Pentru Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, anul 2017 a fost unul „ratat” din punctual de vedere al modernizarii sistemului penitenciar, dar si “un an al promisiunilor neonorate”. Acesta este punctual de vedere oficial al reprezentantilor FSANP, potrivit unui comunicat…

- Anul 2017 a fost un an ratat pentru modernizarea sistemului penitenciar, arata Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), care il acuza pe ministrul Justitiei Tudorel Toader ca nu a facut nimic din ce a promis. Acestia amintesc ca singurul mod in care au vrut guvernantii…

- "Spunea cineva un lucru care nu isi are corespondenta in realitate: faptul ca majoritatea celor care au beneficiat de legea recursului compensatoriu au revenit in penitenciar. Informatia este neconforma cu realitatea, ca sa nu spun neadevarata. Astazi am cerut de la Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Tudorel Toader, ministru al Justiției, declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, precizand in mod eronat ca n-ar exista nicio legatura intre recursul compensatoriu și nivelul recidivei. Ceea ce, daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar. Realitatea, insa, il contrazice, transmite Federația Sindicatelor…

- Federația Sindicatelor din Administrația Nationala a Penitenciarelor lanseaza un atac dur la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader. Intr-un comunicat de presa, Federația atrage atenția ca rata recidivei nu a scazut și nu poate fi calculata conform metodologiei partidului aflat la putere.Tudorel…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica un proiect de modificare si completare a Legii 293/2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), care prevede, printre altele, schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special din…