Frustrări pe fond de fair-play Rugbiul este frate cu fotbalul, nascut din acelasi proto-sport cu mingea pe gazon. Rugbiul a luat-o pe alte cai, dar lumea de astazi a balonului oval se uita cu dispret aristocratic spre balonul rotund. Rugbiul - se spune - este o lume diferita in care fair-play-ul este la loc de cinste. Pe undeva, este adevarat, prin natura acestui sport golanesc practicat de gentlemeni. Imaginati-va cum ar fi ca o „aripioara" zvelta si zglobie de 65 de kilograme sa fie luata cu fulgi cu tot p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- GERMANIA - SPANIA LIVE meci amical. ONLINE STREAM TELEKOM SPORT - VIDEO. Mannschaft va avea intalnirea cu Spania, vineri, la Dusseldorf, de la 21:45, LIVE VIDEO pe TELEKOM SPORT și ONLINE STREAM pe aplicație. Fundasul Sergio Ramos va disputa meciul cu nr. 150 in tricoul Spaniei, cu prilejul…

- Autoritațile centrale și locale s-au specializat in pomeni și risipa banului public pe tot felul de proiecte care, uneori, frizeaza ridicolul, mai ales cand vorbim de sali de sport …la sate. In ultimii ani, Compania Naționala de Investiții și-a dat girul și a sponsorizat tot felul de astfel de proiecte…

- Gianluigi Buffon a acceptat convocarea venita pentru partidele amicale pe care Italia le va disputa impotriva Angliei și Argentinei. Legendarul portar italian și-a motivat decizia de a fi prezent la Coverciano alaturi de naționala intr-un interviu acordat celor de la Gazzetta dello Sport. "Intotdeauna…

- Pe 17 si 18 martie 2018 are loc in Sala de Sport a Liceului Forestier Sighet un campionat regional de baschet (categoriile baby-baschet, mini-baschet si U13). Programul competitiei il gasiti mai sus.

- Imaginea cu Ozana Barabancea in sala de sport a facut senzație in mediul virtual. Fanii vedetei au fost șocați cand au vazut cate de mult a slabit jurata de la Antena 1. Ozana Barabancea a slabit peste 40 de kilograme, iar trasformarea este cu adevarat spectaculoasa. Vedeta s-a apucat serios de sport,…

- Managerul echipei Manchester United, Jose Mourinho, a ractionat dur, dupa ce Frank de Boer l-a criticat in legatura cu folosirea insuficienta a atacantului Marcus Rashford, spunand despre tehnicianul olandez ca este "cel mai prost antrenor din istoria Premier League".Disputa a inceput dupa…

- 21 de ani au trecut de la data cand școala nr.17 caștiga ultima oara titlul județean la fotbal-baieți. Insa in acest an școlar a reușit sa domine intr-o maniera categorica atat intrecerea pe municipiu cat și pe cea județeana. Aceasta din urma s-a desfașurat vineri,9 martie in Sala de Sport a Școlii…

- AC MILAN-ARSENAL LONDRA ONLINE STREAM LIVE TELEKOM SPORT VIDEO Antrenorul echipei engleze de fotbal Arsenal, Arsene Wenger, a declarat ca nu-si face griji ca va fi demis, in ciuda celor sase infrangeri suferite de elevii sai in cele 12 meciuri disputate in acest an, informeaza BBC. AC MILAN-ARSENAL…

- Prin ordin al ministrului Dezvoltarii Regionale au fost aprobate cererile de finanțare de la bugetul de stat pentru construirea a zece sali de educație fizica școlara in patru orașe și șase comune. Una dintre aceste sali va fi construita la Campina pentru Școala Gimnaziala "Ion Campineanu". Obiectivul…

- Noi detalii ies la iveala dintr-un caz care a cutremurat o tara intreaga: reporterii BZI au intrat in posesia unor SMS-uri trimise de asasinul din Copou catre cea mai draga persoana din viata lui • Mai exact, de frica sa nu existe razbunari impotriva fratelui sau, student la Educatie Fizica si Sport,…

- Fundasul italian Davide Astori, capitanul echipei Fiorentina, a fost gasit decedat, duminica, in camera sa de hotel, la varsta de 31 de ani, informeaza Gazzetta dello Sport. Astori ar fi murit in timpul somnului, duminica dimineata, intr-un hotel din Udine, unde echipa din Florenta ar…

- Conform unor studii recente, daca ai facut sport si te-ai lasat pentru un timp indelungat, nu vei pleca din nou din acelasi punct, indiferent de starea si aspectul care ar spune ca nu ai facut sport niciodata. Muschii „au tinut minte”...

- Singura echipa de futsal din oraș, Colțea 1920, s-a deplasat la Buzau pentru disputa cu Fortius din cadrul etapei cu numarul 14 din liga a doua de futsal. Brașovenii au avut parte de un meci dificil la Buzau dar trupa lui Radu Burciu a facut un joc bun și a plecat acasa cu toate punctele puse in joc.…

- Aula „Stefan Cicio Pop” din cadrul Universitații de Vest „Vasile Goldiș” din Arad va gazdui astazi, 27.02.2018, ora 12, lansarea revistei bilingve (romana și engleza) cu titlul: „Timișoara, pol al turismului cultural banațean”, in care un capitol reflecta evenimente publice din Arad.…

- Azi, 25.02.2018, de la ora 12:30 a avut loc in Sala de Sport a Liceului Forestier Sighet meciul de baschet din Liga I dintre CSM Sighet și Stiinta Bucuresti, faza semifinala, etapa 6. In fața unui adversar foarte dificil, cu o experiența și un prestigiu de necontestat la acest nivel, echipa locala a…

- In acest weekend, Poiana Brasov este gazda unui eveniment de marca, desfasurat in premiera in Romania. Asociația de Turism Poiana Brașov și Federația Romana de Schi si Biathlon organizeaza, pentru prima data in Romania, „Federația Internaționala de Schi - Children Trophy”, cea mai mare competiție…

- Prevenirea și combaterea violenței in sport reprezinta o prioritate a instituțiilor statului care sunt responsabile de asigurarea ordinii și siguranței publice. Conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman a organizat miercuri, 21 februarie 2018, incepand cu ora 11,00, o intalnire cu reprezentanții…

- In anul 2017, E-CIVIS si ECDL ROMANIA au lansat in parteneriat proiectul "Girls Champions in 3D" ( www.girlschampions.com ) care a vizat utilizarea tehnologiei digitale intr-un mod inovativ, in scopul pregatirii studentelor din cadrul diferitelor facultati din Bucuresti, intr-o specializare noua privind…

- vezi prezentarea Cele mai scumpe si mai rapide coupe-uri de pe strazile Europei au un pret de pornire in varianta de baza intre 100.000 euro si 2,4 milioane euro, iar majoritatea accelereaza in mai putin de 3 secunde. In total, anul trecut, au fost vandute in Europa peste 4.200 de masini a carei…

- Rusul Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz in concursul curling la dublu mixt in cadrul Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, a fost depistat pozitiv cu ocazia unui control antidoping, a anuntat luni Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), sesizat in acest caz. AGERPRES (autor: Mihai…

- Directia de Servicii Publice, Sport si Agrement (DSPSA) din cadrul Primariei municipiului Botosani va derula o campanie de sterilizare gratuita a cainilor de rasa comuna, a declarat, vineri, directorul executiv al DSPSA, Eugen Turcanu. Potrivit acestuia, sterilizarea va fi facuta, in lunile aprilie…

- Ludogoreț - Milan 0-3. Fundașul roman Cosmin Moți admite ca a greșit impingandu-l in careu pe Cutrone, inainte de golul 2: "Intr-o secunda a trebuit sa iau o decizie și am facut 11 metri. Regret, dar se intampla". Gazzetta dello Sport i-a dat nota 5,5. Mai bine de-o ora jucase chiar foarte bine, solid…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui SILVIU IACOB, in varsta de 11 de ani, din municipiul Constanta, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 13 februarie a.c., acesta a plecat de la un centru de plasament, din municipiu, fara a reveni pana in prezent.SEMNALMENTE Inaltime…

- In acest weekend s-a disputat eternul derby al hocheiului romanesc, meci care le-a pus fața in fața pe Corona Wolves și SC Miercurea Ciuc, in dubla mansa, jocurile fiind ultimele dinaintea inceperii playoff-ului in Erste Liga. In prima partida, disputata vineri la Brasov, Corona s-a impus cu 3-1.…

- Chimistii si biologii i-au cerut premierului Dancila și miniștrilor Sanatații și Muncii sa corecteze DE URGENȚA coeficientul de salarizare care creeaza „discrimiari” intre categoriile profesionale implicate in actul medical. Normalizarea pe care s-a sperat ca o va aduce Legea salarizarii unitare…

- Internazionale Milano și-a asigurat serviciile atacantului argentinian al echipei Racing Club, Lautaro Martinez, 20 de ani. Potrivit publicatiei italiene Gazzetta dello Sport, transferul varfului sud-american o va costa pe Inter 17,6 millioane de lire sterline, insa suma poate creste in functie de performantele…

- Tehnologia nu mai inseamna aparate de sine statatoare sau roboței care se chinuiesc sa mearga sau sa ne raspunda la intrebari simple. In acest moment, tehnologia a ajuns sa acapareze aproape toate domeniile și foarte multe obiecte din viața de zi cu zi. Televizoarele sunt smart, frigiderele pot sa fie…

- Astazi, la Pokljuka, in Slovenia, s-a incheiat proba de 15 kilometri contand pentru Campionatele Europene de Biatlon ale juniorilor. Brașoveanul Florin Catalin Buta (CS Dinamo) a ocupat un onorabil loc 16, sosind la 3.55.1 (3) distanța fața de caștigator, rusul Said Karimulla Khalili…

- Proprietarii de terenuri neingrijite risca sa fie pedepsiți dur. Potrivit unui proiect de lege, aprobat de Guvern in luna noiembrie a anului 2017, persoanele care dețin terenuri și le lasa parloaga vor fi sancționate cu o amenda de la 400 pana la 3000 de lei. Agenții economici, pentru același lucru…

- Liceenii Colegiului Tehnic Matasari isi vor desfasura orele de sport intr-o sala moderna. Primaria Matasari a depus, prin Grupul de Actiune Locala (GAL) Sudul Gorjului, un proiect pentru reabilitarea cladirii si urmeaza sa semneze contrac...

- Procesul rugbistilor irlandezi Paddy Jackson si Stuart Olding pentru viol a inceput la Belfast, iar cei doi jucatori au pledat nevinovat. Jackson si Olding sunt acuzati ca au violat o o tanara in iunie 2016, la Belfast.Procesul a inceput cu alegerea juriului, format din noua barbati si trei…

- Elevii clasei a IX-D de la Colegiul National “Silvania” Zalau, coordonati de consilierul scolar Monica Morar si de profesorul Ioan Jecan, si in parteneriat cu Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Salaj, finalizeaza, in aceasta perioada, proiectul educational “Fara violenta”. Scopul demersului…

- GSP.RO l-a prezentat azi pe Ștefan Craciunescu, un tanar de 29 de ani din Alexandria care are in plan sa candideze la șefia FRF in 18 aprilie. Fost student la Academia de Poliție, la Drept și "Sport și performanța motrica", Ștefan Craciunescu și-a construit deja programul cu care vrea sa-i faca pe oamenii…

- Viata e plina de surprize! Asta poate spune si Pepe, care a mers la sala de sport pentru a-si lucra corpul, dar a plecat foarte nervos. Dupa ce si-a terminat antrenamentul, Pepe a constata ca i-a fost furat portofelul.

- Vecina Sibiului, comuna Șelimbar are pentru acest an... ambiți mari. Dar necesare și... realizabile! Primarul Marius Grecu susține ca, pe langa lucrarile de reabilitare ale strazilor din localitate, in 2018 se va investi mult in educație și sport. Principalele lucrari sunt construirea unui ștrand in…

- Mauro Icardi, atacantul lui Internazionale Milano, ar putea ajunge in vara la Real Madrid. Potrivit publicației italiene Corriere dello Sport, Icardi se afla in fruntea listei de achiziții a Realului pentru sezonul urmator. Aceeași sursa susține ca președintele "galacticilor", Florentino Perez este…

- Olimpia CSU Brașov a trecut sambata, pe teren propriu, de BC Sirius Targu Mureș, scor 83-75, intr-o partida contand pentru etapa a 14-a din sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet feminin. Victoria este cu atat mai importanta cu cat, in multe momente ale jocului, antrenorul Dan Calancea a trimis…

- Consiliul Judetean Buzau a aprobat in cadrul ședinței extraordinare de joi trecerea in administrarea Companiei Naționale de Investiții a unui teren pe care va fi construita o sala de sport pentru persoane cu dizabilitati. Aceasta va fi prima de acest gen din țara, valoarea proiectului ridicandu-se la…

- Federația Internaționala de Schi a anunțat data pentru care au fost reprogramate cele doua etape de Cupa Mondiala la sarituri cu schiurile, la feminin, de la Rașnov. Astfel, cele mai bune saritoare din lume se vor intrece la Complexul Olimpic de pe Valea Carbunarii in zilele de 3 și 4 martie…

- Desi au trecut mai bine de doi ani de cand a fost demolata sala de sport a fostei Scoli 13 din municipiu, iar cea noua urma sa fie data in folosinta in 2016, Compania Nationala de Investitii nici macar nu a demarat lucrarile. “Daca totul s-ar fi desfasurat normal, investitia trebuia sa fie aproape gata”,…

- Primaria municipiului Sebeș ii invita pe cetațeni sa participe, in perioada 9-10 ianuarie, la mai multe dezbateri publice care vizeaza proiecte importante pentru comunitate. Printre acestea sunt „Reabilitare cladire Centru de Sanatate”, „Construire sala de sport Școala Gimnaziala Petreșți”, „Reabilitare…

- SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA FINALA SHENZHEN. Invingatoarea turneului va primi 280 de puncte WTA și un premiu in valoare de 163.000 de dolari, in timp ce finalista ca lua 180 de puncte WTA și 81.251 de dolari. DIGI SPORT transmite, sambata, de la ora 8:00, SIMONA HALEP KATERINA SINIAKOVA LIVE…

- Dorințele de Revelion sau țelurile pe care ni le fixam cand pașim in noul an – și carora mulți le spun “rezoluții” – au o explicație simpla: inceputul anului este o granița invizibila care separa trecutul de viitor și o motivație de a porni pe drumul ce ne va transforma din omul care am fost in cel…

- Vineri, 29 decembrie, și sambata, 30 decembrie, Corona Wolves va disputa doua partide contand pentru Erste Liga. Maine, "lupii" vor intalni Vienna Capitals, iar sambata vor juca impotriva celor de la Miercurea Ciuc, adversari care i-au invins in ultima saptamana atat in finala Cupei Romaniei, cat…

- Fotbalistul international francez Lassana Diarra, al carui nume circula în perspectiva unui transfer la PSG, pentru a întari linia de mijloc, a devenit liber de contract la Al Jazira, prin "întelegere mutuala", a anuntat clubul din Emiratele Arabe Unite duminica. "Al…