Frunzulică, PSD: Macron, factor de stabilitate, să ne temem de mai rău ”Protestele din Franța s-au extins in Valonia și, ieri, au cuprins și capitala Belgiei, sediul instituțiilor europene, a declarat Frunzulica pentru DCNews. Au pornit de la nemulțumiri legate de scaderea nivelului de trai, dar dupa ce Macron a dat inapoi, cred ca tensiunile, in loc sa scada, se amplifica. Este o situație grava, a dus deja la pierderea majoritații pentru guvernul Belgiei. Chiar daca in Franța puterea politica va rezista, aceste manifestații proiecteaza o viziune negativa intr-un moment apropiat de alegerile europarlamentare. Ca urmare, folosesc populiștilor, extremiștilor, naționaliștilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

