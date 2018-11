Frumusețile Reșiței. Trasee turistice în oraș și în împrejurimi FOTO Resita, oras care impartaseste soarta localitatilor industriale din Romania condamnate la faliment economic, are privilegiul de a avea imprejurimi extrem de pitoresti, care l-ar putea transforma intr-o atractiva asezare turistica, aidoma multor localitati din Caras-Severin, daca acest potential daruit de natura ar fi valorificat. In lucrarea intitulata „Trasee turistice prin Resita si imprejurimi”, un ghid […] Articolul Frumusețile Reșiței. Trasee turistice in oraș și in imprejurimi FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

