Frumusețe naturală și distracție printre colinele bănățene. Cum revine la viață o zonă părăsită de șvabi FOTO Nu departe de Timisoara, in zona dealurilor Lipovei din nordul judetului Timis, care este si cea mai apropiata zona colinara banateana de Timisoara, se afla un vechi sat, atestat documentar la inceputul secolului al XV-lea, numit Buzad, care apartinea nobilului Benedict de Buzad. Satul, care apartine acum de comuna Bogda, avea in 1717 sapte case, […] Articolul Frumusețe naturala și distracție printre colinele banațene. Cum revine la viața o zona parasita de șvabi FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Salvați Copiii, cu sprijinul Kaufland Romania, au adus „Primul zambet” proaspetelor mamici — cutia cu lucrurile necesare pentru primele zile de viața ale bebelușului. In Romania, 30 de maternitați au primit cutii complete cu cele necesare nou-nascuților, lucruri indispensabile pentru primele…

- Aparatul pe care vor sa-l achiziționeze reprezentanții Look Inside din fondurile stranse din taxa de participare a celor care susțin acest proiect și din donații este destinat nou nascutului prematur sau bebelusului nascut la termen cu probleme respiratorii. Tot prin acest proiect –…

- Astazi, 5 martie 2019, s a stins din viata compozitorul si muzicologul Doru Popovici, la varsta de 87 de ani, informeaza clasicradio.ro. Si a inceput studiile muzicale la Timisoara sub indrumarea compozitorului si muzicologului Liviu Rusu; la Conservatorul de Muzica "Ciprian Porumbescu" din Bucuresti…

- Partidele din Grupa Rosie ale Campionatului National de baschet masculinre incep dupa pauza prilejuita de meciurile echipei nationale. SCM Timisoara intalneste joi de la ora 18, pe teren propriu, SCM U Craiova. The post Leii banateni contra Leilor din Banie. SCM Timisoara revine in Top 6 appeared first…

- Am crescut printre imprejmuiri de tot felul. Țarcul era mare cat o țara, dar, in departare, la frontiere, știam ca sunt ziduri de care nu poți trece. Ca sa treci iți puneai viața gir. Mii de oameni au fost executați silit acolo, batjocoriți, batuți, omorați. Teribila incastrare in oprimare era ctitorita…

- Bogdan, fostul soț al lui Hannelore, de la Insula Iubirii, a reacționat dupa ce s-a zvonit ca aceasta ar fi avut parte de o noapte fierbinte cu Andi, fosta ispita de la show-ul respectiv. La Insula Iubirii, show-u transmis de Antena 1, Hannelore a oscilat intre Bogdan, cel care ulterior i-a devenit…

- Folclorul sarbilor va urca vineri, 25 ianuarie, de la ora 19, pe scena Filarmonicii de Stat Arad, in cadrul Sarbatorii Sfantului Sava. La evenimentul organizat de Uniunea Sarbilor din Romania vor participa grupurile vocal-instrumentale „Generația” din Timișoara și „Biseri” din Sannicolau Mare, studio-ul…