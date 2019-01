Stiri pe aceeasi tema

- Aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice din orașul Pucioasa, care inregistreaza restanțe la plata taxelor și impozitelor locale ca prin HCL nr. 169/25.10.2018 s-a aprobat scutirea de la plata majorarilor de intarziere aferente obligațiilor bugetare constand in impozite, taxe locale, chirii…

- Societatea de Transport Bucuresti (fosta RATB) a anuntat ca a reorganizat liniile preorasenesti, care au devenit linii regionale, cu indicative noi si cu trasee modificate, fara a prelua insa si rutele operate de transportatorii rutieri privati.

- Locuitorii spun ca barbatul din satul Cazanesti a murit aseara inecat intr-o balta, chiar iaz se poate numi, si asta din cauza domnului primar Voicu care nu și-a interesul sa acopere groapa cu piatra! Barbatul a fost gasit pe la 3 dimineata, dar medicii au constatat ca ar fi decedat aseara pe la orele…

- Muntele Shindake, un vulcan de pe insula Kuchinoerabu din prefectura Kagoshima, situata in sud-vestul Japoniei, a erupt marti, a anuntat Agentia Meteorologica Japoneza (JMA), citata de Xinhua. Eruptia a fost inregistrata la ora locala 16:37, coloana de fum expulzata in atmosfera de vulcan…

- Femeile sud-coreene iși distrug machiajul și iși taie parul in semn de protest impotriva standardelor de frumusețe stricte și nerealiste ale țarii. Mișcarea – cunoscuta sub numele de “scapa de corset” – a caștigat o creștere a mediatizarii mai ales in rețelele de socializare, femeile ștergandu-și machiajele…

- Locuitorii din satele Zambreni si Gaureni, din raionul Ialoveni, se bucura acum de un pod reconstruit la standarde europene. Structura este foarte importanta pentru cele doua sate, caci face legatura intre localitati.

- Emotiile au coplesit-o. Caștigatoarea concursului internațional de frumusețe din Myanmar a lesinat pe scena. Clara Sosa, reprezentanta Paraguaiului, si-a pierdut cunostinta imediat ce a aflat ca a castigat.