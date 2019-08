Accizarea bauturilor racoritoare este o alta masura luata de Guvern sub presiunea lipsurilor bugetare si, nicidecum, din grija pentru sanatatea romanilor, si ar putea determina scumpirea unei categorii de produse si cresterea consumului de alimente din import, afirma reprezentantii Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara din Romania (FNSIA). "In Romania acciza pe vinuri linistite (nesampanizate) este de zero lei/hectolitru, acciza pe bere este de 3,40 lei/hl si 1,88 lei/hl (pentru micii producatori). De la 1 septembrie, acciza introdusa pentru sucuri este de 100 lei/hl si…