Frumoase și bogate. Cele mai bine plătite top-modele din lume Kendall Jenner conduce in topul celor mai bine platite modele din lume, in versiunea Forbes. Poate nu este cea mai bogata dintre surorile Kardashians, dar cu siguranța caștiga mai bine decat toate colegele de podium. In 12 luni, incepand din 1 iunie 2017 pana in 1 iunie 2018, Kendall Jenner s-a imbogațit cu 22,5 milioane de dolari. In varta de 23 de ani, Kendall Jenner a dobandit o mare popularitate dupa participarea in emisiunea ”Keeping Up with the Kardashians”. 2. La cei 26 de ani ai sai, Karlie Kloss, ocupanta poziției secunde in topul Forbes, cu 13 milioane de dolari, a demonstrat in cei… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

