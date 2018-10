Stiri pe aceeasi tema

- Episodul 10 al noului sezon „Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara de la ora 20.00, aduce in fata telespectatorilor secvente emotionante, suspans si rasturnari de situatie. O serie de intamplari dau peste cap viata personajelor din familia Caragea, dar si a apropiatilor ei,…

- Episodul 10 al noului sezon „Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara de la ora 20.00, aduce in fața telespectatorilor secvențe emoționante, suspans și rasturnari de situație. O serie de intamplari dau peste cap viața personajelor din familia Caragea, dar și a apropiaților ei,…

- FRUCTUL OPRIT ONLINE. EPISODUL 9. Episodul din aceasta saptamana al serialului "Fructul oprit" a adus numeroase surprize, momente emoționante și rasturnari de situație. Ce sanse au Sonia si Alex sa fie impreuna? Ce pun la cale Marius Cristescu si Costica? Cine este tatal lui Ioan?

- Noul sezon “Fructul oprit” revine, in aceasta seara, de la ora 20.00, cu episodul 9 la Antena 1. Telespectatorii vor avea parte de numeroase surprize, momente emoționante și rasturnari de situație. In episodul din aceasta seara, in scena intra personaje noi, care se alatura poveștii serialului.

- Noul sezon “Fructul oprit” revine, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu numeroase surprize. Secvențe emoționante, suspans și rasturnari de situație in episodul 8 al acestui sezon. Aflat...

- Noul sezon “Fructul oprit” revine, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu numeroase surprize. Secvente emotionante, suspans si rasturnari de situatie in episodul 8 al acestui sezon.

- Episodul 4, pe care Antena 1 il va difuza in aceasta seara de la ora 20.00, din noul sezon „Fructul oprit”, introduce in poveste un personaj misterios, pe nume Magda, personaj interpretat de marea actrita Maia Morgenstern. Aparitia ei, dupa o perioada indelungata, tulbura apele in casa Caragea si ii…

- Și-a facut apariția in “Fructul oprit”, inca din ultimul episod al primului sezon, iar in cadrul noului sezon al serialului, care se va difuza in curand la Antena 1, telespectatorii ii vor putea cunoaște mai bine personajul. Bogdan Stanoevici il interpreteaza, in “Fructul oprit”, pe Marius Cristescu.