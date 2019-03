Stiri pe aceeasi tema

- Doinita Oancea s-a distrat din plin week-end-ul trecut! Actrita din „Fructul oprit” a implinit 36 de ani, iar printre invitate s-au aflat Antonia, logodnica lui Andrei Stefanescu si Iuliana Luciu, recent intoarsa din „Asia Express”.

- Cel de-al doilea sezon al serialului „Fructul oprit” continua cu o veste cutremuratoare care iși va lasa pentru totdeauna amprenta asupra celor din casa Caragea. Sonia si Ana sunt devastate de starea lui Victor, care a fost diagnosticat cu leucemie!

- NOVAK DJOKOVIC RAFAEL NADAL EUROSPORT LIVE STREAM VIDEO ONLINE FINALA AUSTRALIAN OPEN 2019. Novak Djokovic și Rafael Nadal au caștigat intr-un mod categoric partidele din semifinale. Joi, Rafael Nadal l-a invins pe Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-4, 6-0, iar vineri Novak Djokovic a dispus de Lucas…

- Ultimul episod difuzat anul acesta, de Antena 1, din cel de-al doilea sezon „Fructul oprit” a adus in fața publicului, aseara, numeroase surprize, rasturnari de situație și suspans. Serialul a inregistrat un record de audiența pe toate cele trei target-uri și a fost lider la nivelul intregului public…

- Ultimul episod, din anul acesta, al celui de-al doilea sezon “Fructul oprit”, pe care Antena 1 il va difuza diseara de la ora 20.00, le-a pregatit telespectatorilor o seara speciala, invitand publicul sa intre in atmosfera de Craciun. Secvențe emoționante și rasturnari de situație intr-un episod plin…

- Cel de-al doilea sezon „Fructul oprit” continua, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, cu un episod plin de surprize. Serialul aduce in fața publicului rasturnari de situație, suspans și evenimente importante care se produc in vietile protagoniștilor. Dupa aproape șase ani, Sonia imbraca din…