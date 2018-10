Stiri pe aceeasi tema

- Fostul mare fotbalist, Ilie Balaci, a murit in urma unui atac cerebral, o patologie des intalnita in Romania, inclusiv in randul tinerilor, atrag atentia medicii specialisti. Acestia afirma ca deficientele de limbaj, deficitul motor, furnicaturile intense in corp si durerele intense de cap sunt doar…

- Din ce in ce mai multe persoane mor anual din cauza accidentelor vasculare cerebrale. Alimenta:ia sEnEtoasE "i un stil de via:E organizat sunt elementele care nu ar trebui sE lipseascE din rutina noastrE zilnicE.

- Vestea uriașa a saptamanii este varful de tehnologie creat de cercetatorii australieni, un vis dorit de mulți ani și realizat in prezent: dispozitivul medical care previne AVC-ul și atacul de cord. Dispozitivul dezvoltat de cercetatorii de la Universitatea Naționala Australiana este capabil sa detecteze…

- Calciul este foarte important pentru organism, iar necesarul zilnic asigurE o dezvoltare armonioasE "i sEnEtoasE. ExistE un aliment care con:ine de 17 ori mai mult calciul decat laptele "i poate fi gEsit in comer:.

- Vestea uriașa a saptamânii este vârful de tehnologie creat de cercetatorii australieni, un vis dorit de mulți ani și realizat în prezent: dispozitivul medical care previne AVC-ul și atacul de cord.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat miercuri, la Timisoara, ca este convins ca s-a dorit sa existe violentele din 10 august si ca jandarmii fac ce li se ordona sa faca, iar protestele anterioare au dovedit ca se poate protesta pasnic. El a sustinut ca protestele din 10 august reprezinta ”o miza uriasa”…

- Tanarul milionar Valentin Dragnea se casatoreste cu Gina Alexandra, fata pe care o iubeste de mai bine de 5 ani. Meniul „standard' la Palatul Snagov costa 110 euro de persoana, dar poate fi, desigur, schimbat, imbunatatit, dezvoltat. Gustare rece File de somon afumat pe blinii cu sos de iaurt si marar…

- Femeia susține ca a facut un atac cerebral dupa ce a petrecut mai bine de cinci ore in salonul de frumusețe. De vina pentru atacul suferit ar fi hair-stylist-ul care a spalat-o pe cap de prea multe ori. Adele Burns, in varsta de 47 de ani, din Glasgow, Scoția, s-a hotarat sa se rasfețe cu o schimbare…