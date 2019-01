Stiri pe aceeasi tema

- Consumul de avocado, un fruct din emisfera sudica, a continuat sa creasca exploziv in ultimii doi ani in Occident, atat in Europa cat si in SUA. Cererea puternică venită din Occident a fost acoperită de recoltele record înregistrate de unele ţări exportatoare, a anunţat…

- Cercetatori australieni au denuntat luni faptul ca traficanti de droguri mexicani ii impiedica sa realizeze un studiu in scopuri medicale, asupra compusilor din saliva liliecilor vampiri, interzicandu-le accesul la unul din habitatele lor din aceasta tara, relateaza EFE, potrivit Agerpres."Nu…

- Un spital privat din Brasov a marcat o premiera pentru Europa de Est.Medicii au reusit sa faca patru interventii de transplant de rinichi in doar trei zile, scrie digi24.ro. Vorbim despre patru barbati care au primit o noua sansa la viata, gratie unei echipe de medici din Romania, Elvetia si Belgia.Interventiile…

- Romania a importat o cantitate semnificativa de energie electrica marti dimineata, pe fondul unui consum national foarte mare, de peste 9.400 de MW, potrivit datelor Transelectrica. Astfel, la ora 10:15, importul de energie electrică era de 1.413 MW, consumul se ridica la 9.457 de MW, iar producţia,…

- Romania ocupa in acest an locul 3 in Europa la productia totala de cereale, cu 31,890 milioane tone, si locul 4 la productia de griu, cu 10,247 milioane tone. La porumb, cu o productie de 18,9 milioane tone, si la floarea soarelui, cu 3,3 milioane tone, Romania se afla pe primul loc in Europa.

- In materie de agricultura și industrie alimentara anul 2018 poate fi socotit unul al paradoxurilor: a fost un an al producțiilor agricole record, dar și al importurilor de produse agroalimentare record, o situație pe care autoritațile ar trebui sa o aiba in vedere și sa o rezolve, relateaza Mediafax.Veștile…

- Florin Purece joaca pentru Termalica Bruk-Bet, intr-o localitate cu o populație de numai 750 de oameni, Nieciecza. Mijlocașul de 27 de ani e mulțumit de condiții și ca nu exclude sa continue și din vara. -Salut, Florin, ce mai faci? Cum e in liga a doua din Polonia?-Sunt bine, chiar foarte bine. Joc…