Fructele de pădure, bune pentru bolnavii de diabet Diabetul zaharat apare cand organismul devine incapabil sa utilizeze glucoza ca sursa de energie. Aceasta se acumuleaza in sange, in loc sa fie absorbita la nivel celular.



Un nivel mare al glicemiei in sange poate duce la aparitia unor afectiuni precum diabetul zaharat.



Fructele de padure conțin mai puțini carbohidrați



Zmeura, murele, precum și afinele sunt un adevarat depozit de vitamine si au un conținut redus de carbohidrați, ceea ce le face ideale pentru diabetici. Numite și „insulina verde", afinele reduc nivelul de zahar din sange. De asemenea, consumul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

