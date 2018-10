Stiri pe aceeasi tema

- Donald tusk, presedintele Consiliului European, susține ca 'Vom incerca in octombrie (...) si cred ca sunt sanse sa avem un acord pana la sfarsitul anului', a spus Tusk in marja unei conferinte la Cracovia. La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, s-a aratat neobisnuit…

- Formatia Take That a anuntat ca va sustine un turneu de amploare in Marea Britanie anul viitor si va lansa un album retrospectiv pentru a marca aniversarea a 30 de ani de la infiintarea trupei, potrivit Press Association. Trupa, care ii are in componenta actuala pe Gary Barlow, Howard…

- Donatia se ridica la un milion de lire sterline (1,11 milioane de euro), a informat People's Vote pe contul sau Twitter."Dau putin din banii mei pentru campania People's Vote deoarece stiu ca avem o sansa reala sa schimbam cursul lucrurilor", a explicat Dunkerton intr-un articol publicat…

- Cercetatorii au ajuns la concluzia ca temperaturile medii inregistrate pe tot globul la suprafata pamantului si a apei ar putea fi anormal de ridicate intre anii 2018 si 2022, informeaza marti Press Association si AFP. Cel mai important factor care sta la baza acestei estimari este inmultirea…

- Guvernul britanic s-a angajat ca pana in 2027 in Anglia sa nu mai existe oameni fara adapost, in conditiile in care numarul oamenilor strazii - homeless - a crescut de peste doua ori fata de 2010, potrivit cifrelor guvernamentale, relateaza luni agentiile Reuters si Press Association, preluate de…

- Noul sef al diplomatiei britanice Jeremy Hunt si-a exprimat miercuri temerea fata de un ”divort furtunos” cu Uniunea Europeana, in lipsa unor progrese cu trei luni inainte de incheierea prevazuta a negocierilor menite sa conduca la un acord, relateaza AFP. Un esec – care ar conduce la o rupere brutala…

- Zece intrebari "esentiale", puse inaintea imbarcarii intr-o relatie serioasa, pot contribui la succesul cuplurilor, sugereaza un studiu realizat recent in Marea Britanie, citat vineri de Press Association. Relatiile de cursa lunga rezista atunci cand sunt cladite pe prietenie, respect, asteptari realiste,…