- Danseaza frumoaso cu mine, Simt ca acest vals mi se cuvine. Eu sunt prințul dat de vremuri jos de pe cal Care danseaza singur, al toamnei dans triumfal. Doar cainii au luat urma viselor Ascunse dupa pietre, Și acoperite de covorul frunzelor Aduse de toamna ca zestre. Vremea-i sublima, lumea-i nebuna,…

- Vremea recoltelor se simte nu doar din punct de vedere agricol in satele banatene, unde lumea isi strange proviziile pentru iarna, ci si in alte planuri. The post Toamna de sarbatoare in satele banatene appeared first on Renasterea banateana .

- Prognoza meteo pentru București, marți, 24 septembrie. Toamna iși intra in forțe, dupa ce primele doua treimi ale lunii septembrie au adus temperaturi ca de vara, și cu 10 grade mai ridicate ca in mod obișnuit. Abia acum, spre final, valorile au ajuns la un nivel de normalitate.

- Echinoctiul de toamna din acest an este pe 23 septembrie, la ora 10.50 ți marcheaza inceputul toamnei astronomice. La echinocțiul de toamna Soarele trece prin punctul autumnal, unul din cele doua puncte in care ecliptica intersecteaza ecuatorul ceresc. Ca urmare, ziua va fi egala cu noaptea și va descrește…

- Vremea va continua sa fie foarte calduroasa în cea mai mare parte a tarii pâna miercuri, dupa care temperaturile vor scadea usor, vor urca din nou în week-end, urmând ca saptamâna viitoare sa ajunga la nivelul

- Ziarul Unirea METEO: Cum va fi vremea in primele zile de toamna. Unde se racorește și cand incep ploile Pentru primele zile de toamna meteorologii anunta vreme frumoasa, in unele zone din tara fiind asteptate temperaturi de pana la 36 de grade. Chiar daca, spre mijlocul saptamanii viitoare, valorile…

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. Totodata, pana in 3 septembrie este valabil Codul Galben de canicula. La Briceni și Soroca se vor inregistra 30 de grade, iar la Balți și Orhei cu un grad mai mult.

- Deși ne luam la revedere de la vara, in mod teoretic, practic lucrurile stau altfel. Prima zi din septembrie aduce temperaturi ridicate, mai degraba tipice unei zile de iulie. Soarele va fi stralucitor, iar toți cei care vor sa mai apuce sa se balaceasca puțin la ștrand vor avea parte de o vreme care…