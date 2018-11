Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca mai sunt cateva saptamani bune pana la inceperea lucrarilor de edificare a unicului Hotel de Gheata din zona de sud – est a Europei, organizarea intregului proiect a inceput dej! Este anunțul facut de ingenioșii inițiatori! Read More...

- Drumul Național 7C –Transfagarașan se inchide intre kilometrul 130, 8 (Balea Cascada, județul Sibiu), și kilometrul 104 (Piscul Negru, județul Argeș), incepand din 1 noiembrie. Drumul este deschis pana miercuri, 31 octombrie, iar de la 1 noiembrie circulatia va fi interzisa intre Balea Cascada (judetul…

- Stratul de zapada masoara, joi dimineata, 14 centimetri la Balea Lac, la peste 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, si 11 centimetri in statiunea Paltinis, aflata la altitudinea de 1.442 metri, in Muntii Cindrel, anunta meteorologii sibieni citati de Agerpres.roAccesul la Balea Lac se poate…

- Luni noaptea, patrula de serviciu de la Baza Salvamont Arges de la Cota 2000 a fost solicitata de colegii de la Salvamont Sibiu, in sprijin pentru recuperarea din zona de creasta a doi turiști. Acestia au intampinat probleme in Saua Caprei. Cei doi erau echipati de vara iar unul dintre ei cazuse si…

- Serviciul Salvamont Sibiu a anuntat ca in Muntii Fagaras a nins in cursul dupa amiezii de luni, la Balea Lac, in doua ore depunandu se un strat de zapada de aproape doi centimetri, informeaza AGERPRES.Potrivit sursei citate, prima ninsoare cazuta anul trecut inaintea intrarii in sezonul hibernal a fost…

- Un numar de 18 persoane, din care patru copii, sunt blocate in telecabina care face legatura intre Balea Cascada si Balea Lac, in Muntii Fagaras, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian David citat de Agerpres.ro. Cabinele sunt blocate pe linie. Angajatii de la telecabina intervin in zona superioara…

- Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța și Muzeul Național Cotroceni, prezinta, in perioada august-septembrie 2018, Expoziția “Familia Regala a Romaniei pe frontul Marelui Razboi (1916 -1918)”. Organizata sub semnul Centenarului, expoziția isi propune sa readuca in atentia publicului aspecte…