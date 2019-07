Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Romaniei la oina, intrecere masculina de seniori desfasurata, pe parcursul a doua zile, la Cumpana, in judetul Constanta, cu participarea a sapte echipe, s a incheiat cu triumful ACS Frontiera Tomis Constanta.In finala mare, formatia de pe litoral a invins cu 25 23 Biruinta Gheraesti.Medalia de…

- Cupa Romaniei la oina, categoria seniori, editia 2019, incepe astazi la Cumpana. Competitia este organizata de Federatia Romana de Oina, in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului, DJST Constanta, Primaria Cumpana si Asociatia Judeteana de Oina Constanta. In lupta pentru marele trofeu se…

- Cupa Romaniei la oina se disputa la Cumpana, judetul Constanta FOTO: RRA/Alexandru Dolea. Federația Româna de Oina, în colaborare cu Ministerul Tineretului și Sportului, A.C.S. Frontiera Tomis Constanța, Primaria Cumpana, D.J.S.T. Constanța și A.J.O. Constanța, organizeaza, în…

- Federatia Romana de Oina, in colaborare cu Ministerul Tineretului si Sportului, ACS Frontiera Tomis Constanta, Primaria Cumpana, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta si Asociatia Judeteana de Oina Constanta, organizeaza, in perioada de 19 ndash; 20 iulie a.c., la Cumpana, Cupa Romaniei…

- La Cumpana se va desfasura un nou eveniment sportiv de nivel national, modernul complex sportiv "Centenar 2018ldquo; din localitatea constanteana urmand a gazdui Cupa Romaniei la oina, intrecere masculina de seniori. Intrecerea a fost programata intre 18 si 20 iulie a.c., urmand a participa sase echipe,…

- Echipa de oina Frontiera Tomis Constanta s a calificat en fanfare la turneele play off ale Campionatului National, in urma rezultatelor inregistrate la turneul regulat al Campionatului National rezervat seniorilor, care s a desfasurat la Frasin, in judetul Suceava.Constantenii au inregistrate rezultatele:…

- LPS Banatul Timisoara a castigat azi Cupa Romaniei in fata Viitorului, la doar cateva zile distanta de la esecul din finala Ligii Elitelor U17, suferit chiar in fata constantenilor. Echipa pregatita de Cristi Petcu s-a impus cu 3-1 in jocul disputat la Buftea. Dupa un sever 1-4 in finala nationala a…

- CFR Cluj U19 s-a impus in finala Cupei Romaniei U19 contra Viitorului U19, scor 3-1, dupa o finala extrem de spectaculoasa disputata pe stadionul „Ilie Oana", locul unde in aceasta seara se va disputa finala Cupei Romaniei dintre Viitorul și Astra. Sub privirile selecționerului Cosmin Contra, dar și…