Frontieră SUA - Mexic: Peste 900 de copii migranţi au fost separaţi de părinţii lor într-un an Aceasta organizatie, ACLU, afirma in documente judiciare depuse la un tribunal federal din San Diego, in California, ca administratia Trump ii acuza pe unii parinti migranti de delicte minore, inclusiv infractiuni rutiere, sau de neglijenta pentru a continua sa ii separe de copiii lor. ACLU furnizeaza numeroase exemple de copii separati, dintre care aproape 20% au mai putin de cinci ani, conform organizatiei. Printre migrantii vizati, un tata separat de fiica sa de un an pentru ca nu i-a schimbat scutecele, un altul separat de fiul sau pentru ca nu a putut raspunde la intrebarile agentilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

