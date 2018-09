Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Migrație, Dimistris Avramopoulos și ministrul sarb de Interne Nebojsa Stefanovic au ajuns la un acord privind cooperarea intre Serbia și Frontex in problema imigranților, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, conform mediafax. "Cooperarea cu Guvernul Serbiei…

- Uniunea Europeana si guvernul de la Belgrad au incheiat joi un acord prin care agentia europeana Frontex va putea actiona in Serbia in cadrul eforturilor de prevenire a unui nou val migrator in regiune, transmit dpa si Tanjug. Acordul, semnat la Belgrad de comisarul european pentru migratie, Dimitris…

- BUCURESTI, 20 sept — Sputnik, Georgiana Arsene. Prima zi a summitului informal de la Salzburg s-a încheiat fara prea mari reusite, însa liderii UE au cazut de acord ca blocul comunitar ar trebui sa coopereze mai îndeaproape cu Egiptul asupra problemei imigratiei, au declarat,…

- Comisarul european pentru agricultura si dezvoltare rurala, Phil Hogan, a declarat, vineri, la Cluj, ca pesta porcina e o problema pentru mai multe tari europene si ca Romania poate beneficia de ajutor suplimentar pentru supravegherea cazurilor aparute. "Aceasta nu este doar o problema…

- Guvernul elen a profitat de prima vizita a reprezentantilor creditorilor sai dupa iesirea oficiala a Greciei din criza pentru a cere renuntarea la o noua taiere a pensiilor, care era prevazuta sa se aplice de la 1 ianuarie. Ministrul grec de finante, Euclide Tsakalotos, le "va explica" reprezentantilor…

- Ideea unui schimb de teritorii intre Serbia si Kosovo merita sa fie analizata, a apreciat vineri comisarul european pentru politica de vecinatate si negocieri in vederea extinderii Johannes Hahn, inaintea reluarii la Bruxelles, in aceeasi zi, a convorbirilor la nivel inalt pentru normalizarea relatiilor…

- Comisarul european pentru migratie si afaceri interne, Dimitris Avramopoulos, a estimat ca atacurile liderilor italieni impotriva Uniunii Europene (UE), pe care o acuza de lipsa de solidaritate in gestionarea problemei migrantilor, sunt ca si cum Italia si-ar trage un glont in picior, informeaza duminica…

- Asociatia avocatilor din Serbia au facut luni apel la crearea unei comisii care sa ancheze asasinarea fostului avocat al liderului sarb Milosevici, Dragoslav Ognjanovic, care a fost impuscat mortal in fata locuintei sale din Belgrad, relateaza site-ul publicatiei Balkan Insight.