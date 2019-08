Stiri pe aceeasi tema

- Italia si-a inchis porturile pentru navele care salveaza migranti din Marea Mediterana si insista ca alte state membre ale UE sa accepte mai intai sa ii primeasca pe cei aflati la bord. Frontex a constatat ca in iulie au ajuns in Europa pe traseul prin centrul Mediteranei circa 1100 de migranti,…

- Intr-un video difuzat pe Twitter in semn de sustinere a persoanelor salvate de pe nava umanitara, Bardem a lansat un apel "urgent" premierului Sanchez pentru a gestiona o solutionare a situatiei migrantilor.Aproximativ 150 de migranti recuperati din apele Mediteranei in doua operatiuni…

- Organizatiile caritabile SOS-Mediterana si Medici fara frontiere au anuntat duminica lansarea unei noi campanii de salvare a migrantilor in largul coastelor libiene, informeaza AFP si dpa. In cadrul acestei campanii, nava Ocean Viking, sub pavilion norvegian, urmeaza sa ajunga la sfarsitul…

- Jandarmeria turca a interceptat in ultimele doua zile 777 de migranti care incercau sa treaca frontiera spre tari din Uniunea Europeana, transmite marti dpa, preluand o stire Anadolu, potrivit agerpres.ro.Migrantii - originari din tari ca Somalia, Maroc, Afganistan, Siria, Algeria si Bangladesh…

- Italia si Malta, doua tari confruntate cu un nou val de migranti, veniti indeosebi din Africa, au cerut duminica lansarea cat mai repede cu putinta a unor discutii pentru stabilirea unui mecanism obligatoriu si permanent de redistribuire a refugiatilor in Uniunea Europeana.

- 375.219 de romani au votat in afara granitelor romanesti la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. Pe langa cozile interminabile de la sectiile din Europa, au fost romani care nu au ezitat sa isi exprime optiunea pentru eurodeputati nici in Hong Kong, Iran, Cuba sau Filipine. 557 de romani au votat…

- Aceasta categorie de cheltuieli a crescut astfel cu 11% fata de anul 2017, cand s-a ridicat la 20,8 miliarde euro, potrivit documentului de lucru elaborat de Ministerul de Finante german. Aceasta crestere a fost mai ales urmarea sporirii cheltuielilor publice privind masurile destinate tinerii migrantilor…

- Politia croata este acuzata de mai multa vreme ca returneaza in mod ilegal in Bosnia-Hertegovina migranti care vor sa intre pe teritoriul Croatiei, in loc sa le acorde sansa de a incerca sa obtina azil in Croatia. Acuzatiile se refera si la abuzuri fizice si furt. Ministerul croat de Externe a respins…