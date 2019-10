Stiri pe aceeasi tema

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 14,5% in septembrie, la 1,24 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), informeaza AGERPRES…

- Istvan Hollik a subliniat ca Ungaria este ''ingrijorata'' de evolutiile recente din Italia, ale carei porturi imediat dupa formarea unui guvern de stanga porturile au fost redeschise pentru a primi migranti veniti din Africa. ''Este evident ca noua din zece sunt migranti economici'', a spus…

- Eurostat. Știați ca peste 70% dintre oamenii de știința și ingineri din UE se afla intr-unul din aceste 7 state membre ale UE? Kingdom Regatul Unit (19% din totalul UE) Germania (18%) Franța (10%) Spania (8%) Polonia (7%) Italia (6%) Olanda (5%). In 2018, numarul oamenilor de știința și ingineri din…

- Uniunea Europeana incearca de cativa ani sa gaseasca un raspuns comun la valul de migranti care incearca sa ajunga in Europa prin traversarea deseori periculoasa a Mediteranei centrale, venind dinspre nordul Africii.In trecut, Italia a preluat majoritatea migrantilor sositi pe mare, dar…

- ​​Șase țari UE, printre care și România, si-au manifestat disponibilitatea de a primi o parte dintre cei 147 de imigranți de pe nava ONG-ului Proactiva Open Arms, care se afla de joi în largul insulei italiene Lampedusa, a anunțat premierul Italiei, Giuseppe Conte, citat de AFP. „Franța,…