- Guvernul de la Paris se pregateste sa suspende majorarea taxelor pentru carburanti, a declarat marti pentru Reuters o sursa guvernamentala, pe fondul manifestatiilor violente impotriva acestei masuri, scrie Agerpres.

- Guvernul francez a anuntat luni ca va suspenda cresterea taxei la carburanti, dupa ce aproximativ 136.000 de persoane au participat sambata la protestele organizate in Franta de Miscarea "Vestelor galbene", relateaza site-ul postului BBC.

- Doi membri ai miscarii "Vestele galbene" au fost condamnati luni la cate trei luni de inchisoare dupa ce au fost arestati la un miting sambata seara in orasul Puy-en-Velay (centrul Frantei) in cursul caruia prefectura a fost incendiata, au declarat autoritatile locale, relateaza AFP. Unul dintre…

- Fara sa fi adoptat deocamdata un demers unitar, cele sapte sindicate vor sa expuna "gravitatea situatiei" si cer ca o strategie de ordine publica sa fie adoptata in cazul unei noi mobilizari, au explicat secretarii generali ai sindicatelor."Vrem sa clarificam lucrurile cu privire la strategia…

- Ieri seara centrul Parisului a fost devastat, la protestul așa numitelor veste galbene, oameni care manifesta impotriva creșterii prețurilor benzinei și motorinei. 110 oameni au fost raniti și 270, arestati, scrie digi24.ro.

- La Bruxelles a fost inregistrata prima manifestație a ”vestelor galbene”. Vineri, la pranz, se adunasera circa 100 de persoane la aceasta prima adunare desfasurata in Belgia in cadrul miscarii de protest incepute in Franta cu doua saptamani in urma, informeaza AFP. In timpul protestului, cel…

- Baraje in fața rafinariilor, pe marile artere de circulație in orașe sau la intrarea in orașe, dar și pe autostrazi sunt principalele masuri de protest care au loc sambata in Belgia și Franța contra creșterii prețului la carburanți. Orașul Paris este aproape blocat, la toate intrarile mari in oraș fiind…

- O manifestanta a fost ucisa sambata in Savoia, la un baraj organizat de catre ”vestele galbene” ("gilets jaunes", in franceza), dar nedeclarat, lovita de o masina a carei soferita a fost cuprinsa de panica, a anuntat ministrul francez de Interne Christophe Castaner, relateaza AFP.