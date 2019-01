“Mangaie un caine și o sa-ți gasești un job permanent”, hranește-l și te vei bucura de recunoștința și dragostea lui toata viața. Frizerul de caini (Dogman), noul film al lui Matteo Garrone (Gomora, 2008) intra in cinematografele romanești din 25 ianuarie și iși propune sa susțina caini abandonați care și-au gasit refugiu in casa proprie a Florielei Grapini. Husse Romania se alatura cauzei ca partener al distribuției filmului in Romania, donand hrana pentru caini, pentru o masa, la fiecare bilet vandut in cinema. Acțiunea va acoperi toate proiecțiile din țara, astfel incat toți spectatorii din…