Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a municipalitații ieșene a participat saptamana trecuta la o intrevedere cu reprezentanții Ministerului Sanatații și Bancii Europene de Investiții privind refuncționalizarea Spitalului Clinic Județean de Urgența „Sfantul Spiridon” dupa ce va fi deschisa noua unitate medicala din zona Moara…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, marti, ca, la nivel guvernamental, s-a decis etapizarea constructiei celor trei spitale regionale avand in vedere alocarea din fonduri europene din actuala perioada de programare, precum si alocarea nationala de cate 150 de milioane de euro, conform…

- Un conflict al partidului de guvernamant cu comisarul european Corina Cretu risca sa arunce in aer toate spitalele regionale. In ultimele saptamani, mai multi apropiati ai lui Liviu Dragnea, liderul PSD, au contestat costurile unui spital asa cum au reiesit ele din studiul de fezabilitate. „Ziarul de…

- Dr. Ovidiu Popa, de la Spitalul Clinic de Urgența ”Sf. Spiridon” Iași, a declarat ca Alexandru, tanarul ranit ieri, in explozia de la Piatra Neamț, este pregatit pentru transferul in Belgia. ”Starea lui este, in continuare grava, in coma indusa, intubat, dar stabil hemodinamic pentru transportul cu…

- Barbatul in varsta de 29 de ani ranit grav in explozia de ieri dintr-un bloc din municipiul Piatra Neamț ar putea fi transferat in Belgia pentru a fi tratat la o clinica specializata, a anuntat ministrul sanatatii, Sorina Pintea. El a suferit arsuri pe 70% din suprafata corpului. Tanarul nu a putut…

- Sedinta extraordinara la Consiliul Judetean Iasi, pentru aprobarea a trei proiecte de hotarare de interes public: extinderea si dotarea Ambulatoriului de la Institutul Regional de Oncologie, Protocolul de asociere intre Ministerul Sanatatii, CJ, Primarie si Institutia Prefectului pentru realizarea Spitalului…

- Ministerul Sanatații va organiza duminica, 18 noiembrie 2018 concursul de Rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie. La fel ca in anii trecuți, acesta se va desfașura in 6 centre universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara.…

- Ministerul Sanatații va organiza duminica, 18 noiembrie, concursul de rezidențiat in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, examenul avand loc in centrele universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Targu Mureș și Timișoara. Ministerul Sanatații va publica pe site-ul oficial www.rezidențiat.ro…