Friptura de porc cu roşii Mod de preparare Friptura de porc cu rosii Se pregateste carnea de porc. Se spala, se condimenteaza cu sare si piper dupa gust, apoi se pune intr-o tava, se adauga si sucul de rosii. Se acopera cu apa si se introduce tava la cuptor. Cand este aproape gata se potriveste de sare si piper si se toarna si vinul. Se lasa la cuptor pana este patrunsa. Serviti cu placere!

Se poate servi cu garnitura de cartofi.

Pofta buna!

Sursa articol si foto: rtv.net

