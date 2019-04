FRIPTURĂ DE MIEL DE PAŞTE. Cum se marinează carnea de miel Carnea de miel marinata este mult mai suculenta daca este marinata inainte de a fi gatita. In plus, si timpul de gatire devine mai scurt. RETETA DE PASTE: Friptura de miel cu vin RETETA DEde miel cu vin Cum se marineaza carnea de miel. Intr-o oala se pun usturoiul verde tocat marunt, cimbru, busuioc, frunze de menta proaspata, foi de dafin, piper, boia dulce, sare dupa gust, ulei de masline si vin alb. Toate ingredientele se amesteca pentru omogenizare. Carnea de miel se aseaza in bait, apoi se acopera oala si se baga la frigider. Este de preferat ca mielul sa fie tinut la bait cel putin 12 ore inainte de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ultima fița in materie de friptura de pasare este carnea neagra. Aceasta se gasește destul de rar și aparține unui soi asiatic de gaina. Pasarile din rasa Matase Japoneza sunt crescute atat pentru aspect dar și pentru consum, carnea lor neagra fiind numita și „caviar”. Carnea acestei specii are culoarea…

- Reprezentanții Asociației Crescatorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine (ACEBOP) au facut anumite estimari cu privire la prețul pe care îl va atinge kilogramul de miel în urmatoarele doua saptamâni. "Pe sectorul de ovine, pretul previzionat la miel de 12-14…

- Friptura de miel marinat, o delicatesa a mesei de Paste, este una din principalele provocari ale pregatirilor din bucatarie. Marinarea carnii de miel dureaza de la cateva ore pana la o zi, iar bucata de carne trebuie sa stea la rece imbibata in marinata. Clickpoftabuna.

- Masa in ziua de Paște este bogata in bucate gustoase și delicioase, dar nelipsite sunt ouale roșii, Pasca și desigur carnea de miel. Deja in vanzare au aparut miei. Vezi la ce preț se vinde kilogramul de carne de miel in acest an.

- Friptura de miel marinat, o delicatesa a mesei de Pasti, este una din principalele provocari ale pregatirilor din bucatarie. Si, pentru ca sigur iti doresti o bucata de carne frumos rumenita, care sa ti se topeasca in gura, trebuie sa stii ca secretul unei astfel de reusite este felul in care se…

- Iepure marinat cu masline 1. Se portioneaza carnea de iepure, se spala in apa rece apoi se asaza intr-o craticioara, turnand marinata (se amesteca toate ingredientele) deasupra si se da cateva ore la rece (ideal ar fi de seara pana dimineata). 2. Se scoate carnea de la marinat si se…

- Au mai ramas doar trei saptamani pana la Paste. Comerciantii de carne de miel au inceput sa-si faca planuri unde sa vanda in acest an. Reprezentanti ai municipalitatii au anuntat ca mieii vor putea fi vanduti din data de 17 aprilie in toate pietele agroalimentare din oras. Carnea de miel va fi mai…

- Speli iepurele transat si il condimentezi cu curry, rozmarin, sare, piper. Il asezi in tava si torni ulei de masline peste el si adaugi cateva frunze de dafin si usturoi taiat feliute. Torni vinul in tava, acoperi tava cu folie de aluminiu si o introduci in cuptorul preincalzit la 180de grade C,…