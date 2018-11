Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au publicat prognoza meteo valabila pana pe 11 noiembrie 2018. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), prima parte a lunii noiembrie aduce o vreme deosebit de calda, cu temperaturi mai mari decat cele obisnuite pentru aceasta perioada. De la sfarsitul saptamanii, vremea se…

- Valul de aer polar a ajuns in Romania, iar efectele nu sunt deloc placute. Valorile temperaturilor din termometre au scazut drastic, cu 7-10 grade, iar spre sfarșitul saptamanii vor cobori sub zero.

- Valul de aer polar care a patruns in Romania a adus temperaturi scazute in toate zonele. La peste 2.000 de metri a inceput sa ninga si zapada s-a asternut deja pe Transalpina. Va continua sa ninga si frigul va cuprinde si restul tarii. Temperaturile au scazut deja cu 7-10 grade, iar la sfarsitul saptamanii…

- Vremea se schimba in acest sfarsit de saptamana, anunta ANM, precizand ca vor fi ploi si temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade, cu cateva grade mai putin decat media. De luni, vremea se incalzeste si vor fi valori normale pentru aceasta perioada.Citește și: NEBUNIE la Romania TV, in…

- Vremea se raceste in urmatoarele zile, iar din 21 octombrie ploile vor pune stapinire pe Romania. Un val de aer rece va patrunde in tara noastra, la sfarsitul saptamanii, in noaptea de sambata spre duminica. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani…

- Meteorologii au vești sumbre pentru urmatoarea perioada. Daca in Romania iarna se va așterne inca din luna decembrie și va sta pana in luna martie, cand sunt prognozate episoade de ger și de viscol, in Marea Britanie, meteorologii se așteapta la cea mai grea iarna dintotdeauna.

- Vestul Europei se confrunta in ultima perioada cu schimbari drastice din punct de vedere al temperaturilor si fenomenelor meteorologice, potrivit Severe-Weather. In plus, schimbarile se anunta din ce in ce mai tumultoase in urmatoarea saptamana incat un val de ger arctic loveste continentul si anunta…

- Conform meteorologilor ANM, vremea in Romania va fi frumoasa in urmatoarea perioada, dar in același timp, foarte calduroasa, temperaturile urmand sa atinga valori de pana la 34 de grade Celsius.