Stiri pe aceeasi tema

- Iarna si, mai ales sfarșitul de saptamana, ma poarta cu gandul acolo de unde nu am plecat niciodata -in satul meu, la familia mea. Ma voi referi la sigurii bunici pe care i-am cunoscut,cei din partea mamei (,,batu,, Tudorache și ,,bata,, Dumitra). Bunica, femeie agera, sprintena și priceputa, venea…

- Tanara mireasa a povestit pe Reddit ca a planuit nunta cateva luni și ca atunci cand ziua cea mare a sosit, s-a confruntat cu o situație extrem de neplacuta. Pentru ca organizatorul nunții nu a reușit sa faca fața situației, mireasa a fost nevoita sa intervina atunci cand un cuplu a incalcat una dintre…

- Viceprimarul Clujului, Dan Tarcea, este fermecat de iarna de afara și spune ca orașul este feeric.”Așa iarna frumoasa din punct de vedere al precipitațiilor nu am avut de multa vreme și uitați inca, se vede, orașul este feeric mai ales pe perioada de noapte și seara. Sigur ca aceste caderi de zapada…

- Dupa un inceput peste așteptari de sezon, nou-promovata Dunarea Calarași s-a prabușit in clasament și a ajuns pana pe locul 12, cel care asigura prezența la baraj. Rezultatele nesatisfacatoare din ultimele luni i-au pus in garda pe șefii echipei, care pregatesc o adevarata revoluție in iarna. Vor pleca…

- Te gandești care trebuie sa fie urmatorul tau pas imobiliar, daca ȋti doresti o familie mai numeroasa sau copiii au nevoie de propriile lor camere? O casa in afara orașului vine cu o curte generoasa, cu multa verdeața, cu liniște și cu suficient spațiu inauntru și in afara ei. Poți sa plantezi flori,…

- Aceasta perioada este una dintre cele mai așteptate de catre elevi.Prima vacanța pentru elevi din toata țara va fi cea de iarna, care va incepe in 22 decembrie, durand trei saotpmani, pana in 13 ianuarie 2019. Copiii au nu mai puțin de 34 de zile libere in anul școlar aflat acum in plina desfașurare.…

- „Intre lunile ianuarie si septembrie 2018, peste un milion de venezueleni au intrat pe teritoriul columbian, in timp ce peste 676.000 au plecat spre tari terte, in principal Ecuador, Peru, Chile, SUA si Mexic”, a precizat Migracion Colombia intr-un comunicat. Exista peste 1,032 milioane de venezueleni…

- Un medic neurolog a tras un puternicsemnal de alarma, declanșând o dezbatere naționala. Mihaela Pungan acuza direct sistemul și spune ca îi îmbolnavește pe copii. ”Sunt indingnata si pe de alta parte trista! Fetița…