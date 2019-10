Comisia Europeana a adoptat marti noi masuri destinate prelungirii duratei de viata a mai multor aparate electrocasnice si pentru a le face sa consume mai putina energie electrica, transmite AFP. Pentru prima data, frigiderele, masinile de spalat rufe, masinile de spalat vase si televizoarele vandute in UE vor trebui sa raspunda „exigentelor in materie de […] Articolul Frigiderele și televizoarele vor trebui sa consume mai putina energie electrica in UE apare prima data in Monitorul de Vrancea .