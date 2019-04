Frigarui de tofu si legume in sos sriracha Tofu este o branza vegetala obtinuta din laptele de soia. Procesul de fabricatie prin care laptele de soia devine tofu este identic cu cel prin care laptele de vaca, oaie sau capra devine branza. Practic, tofu este un produs vegetarian obtinut din bo Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

