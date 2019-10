Stiri pe aceeasi tema

- Pe Transfagarasan a nins atat de mult incat soseaua s a acoperit cu un strat consistent de zapada. Drumarii actioneaza cu mai multe utilaje si ii avertizeaza pe soferi sa nu aleaga aceasta ruta daca nu sunt echipati corespunzator. A nins si pe Transalpina, scrie rtv.net.Ninge de ore bune pe Transfagarasan.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica valabila in intervalul 06 octombrie, ora 12:00 ndash; 8 octombrie, ora 10:00.Vremea devine deosebit de rece iar meteorologii ANM anunta ninsori in zona muntoasa si precipitatii mixte in zonele subcarpatice.In intervalul mentionat…

- Vremea se mentione deosebit de rece pentru aceasta perioada, iar ploile se vor semnala in cea mai mare parte a tarii. In zonele montane, seara sunt anuntate precipitatii sub forma de lapovita si ninsoare. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), duminica, 6 octombrie, temperaturile maxime…

- Vreme deosebit de rece pentru aceasta perioada in judetul Neamt unde a plouat pe arii extinse, iar la munte, pe crestele inalte din grupa nordica a Carpatilor Orientali, s-a depus un strat de zapada de sase centimetri, scrie ziare.com Vremea a continuat sa se raceasca in cursul zilei de vineri in judetul…

- Vremea se schimba radical, din nou, in Romania. De la temperaturile de vara, de astazi, vom trece in numai 48 de ore la o atmosfera ca de luna noiembrie. Va fi frig, va ploua in mare parte a țarii, iar pe creste va ninge și va bate vantul cu putere, au explicat meteorologii de la Administrația Naționala…

- In Italia a inceput deja ninsoarea in stațiunile montane din Alpi. Meteorologii anunțasera ca un val de aer rece va ajunge in vestul Europei și va aduce precipitații abundente, furtuni cu descarcari electrice și chiar ninsori, in zonele mai inalte, potrivit BBC.Mai multe videoclipuri cu…

